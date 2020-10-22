Зеленский заявил о невозможности Украины прожить без кредитов Запада. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n145460-zelenskiy-zayavil-o-nevozmojnosti-ukrainy-projit-bez-zapadnyh-kreditov.html

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Украинская экономика не может обойтись без кредитов от партнеров и международных организаций, уверен президент Владимир Зеленский.

Поскольку Украина не проживет без таких ссуд, то сотрудничество с Международным валютным фондом продолжается. Об этом глава государства заявил в интервью «Осень-2020: победы и вызовы» четырем украинским телеканалам.

Мы без западных денег прожить не можем. Экономика построена таким образом и так долго выстраивалась. Люди должны об этом знать, — отметил Зеленский.

Президент убеждает, что, по его мнению, Украина выполнила все условия для получения второго транша по новой программе сотрудничества с МВФ. При этом Зеленский утверждает, что внутри страны и за пределами государства есть люди, которые работают против Украины и ее интересов.

Ранее в Международном валютном фонде заявляли, что восстановление украинской экономики от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавирусной болезни COVID-19, может затянуться до 2024 года.

Напомним, в сентябре министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что все запланированные на 2020 год транши МВФ будут получены до конца текущего года, поскольку Украина выполняет все взятые на себя обязательства в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом Stand-By.