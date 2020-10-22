ЄС оновив список безпечних для в’їзду країн. Фото: glavcom.ua

https://racurs.ua/ua/n145463-ievrosouz-onovyv-spysok-krayin-dlya-vidkryttya-zovnishnih-kordoniv.html

Ракурс

Оновлено список країн, для громадян яких рекомендується зняти обмеження на поїздки.

Цей список Європейський Союз вкотре скоротив, а Україну до переліку таких країн знову не потрапила. Більше вільно подорожувати країнами ЄС не можуть громадяни Канади, Грузії та Тунісу. Проте до списку внесли Сінгапур. Про це 22 жовтня повідомляється на веб-сторінці Ради Європи.

На даний момент список виглядає так:

Австралія;

Нова Зеландія;

Руанда;

Сінгапур;

Таїланд;

Уругвай;

Південна Корея;

Японія;

Китай (за умови підтвердження взаємності).

Громадяни Андорри, Монако, Сан-Марино та Ватикану повинні розглядатися в якості резидентів ЄС у даній рекомендації.

Як відомо, востаннє Європейський Союз оновлював список країн на початку серпня.

Раніше повідомлялося, що коронавірус ще сильніше став поширюватися в Європі. Деякі країни вже запроваджують жорсткий карантин. Так, Ірландія та Чехія закрили кордони, а чехам навіть заборонили залишати свої будинки без гострої необхідності. А в Італії у Римі та всьому столичному регіоні Лаціо з 23 жовтня запроваджують комендантську годину.