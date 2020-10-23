Украина может отказаться от перевода стрелок часов. Фото: apnews.com.ua

https://racurs.ua/n145499-ukraina-mojet-otkazatsya-ot-perevoda-strelok-chasov-v-kabmine-nazvali-uslovie.html

Ракурс

Перевод стрелок часов в Украине может прекратиться в будущем.

Украина может отказаться от сезонного перехода на летнее время для гармонизации законодательства с нормами Европейского союза. Для этого соответствующее решение должно быть принято в Евросоюзе. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Министерства экономики.

В правительстве отметили, что сейчас в Украине переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабмина № 509 от 13 мая 1996 года «О порядке исчисления времени на территории Украины». В ближайшее воскресенье, 25 октября, в 4.00 украинцы переведут стрелку часов на один час назад.

В министерстве рассказали, что аналогичный порядок исчисления времени действует на территории ЕС на основании соответствующей директивы о переходе на летнее время. Однако Европейская комиссия предложила рассмотреть вопрос о возможной отмене перевода часов дважды в год. Каждая страна Евросоюза должна до апреля 2021 года определиться, на каком времени она останется: на летнем или зимнем.

В случае принятия на законодательном уровне в ЕС решение об отмене перевода часов и с целью гармонизации нашего законодательства с ЕС, будет предложено Кабинету министров Украины рассмотреть возможность соответствующих изменений в законодательстве Украины, — отметили в Минэкономики.

Напомним, зимнее время в Украине вводится в ночь на ближайшее воскресенье. В этот день, 25 октября, состоятся местные выборы.