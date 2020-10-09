Стефанчук объясняет противодействием агрессору отмену перевода стрелок часов

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Перевод стрелок часов весной и осенью хочет отменить первый вице-спикер от «Слуги народа» Руслан Стефанчук.

Он внес 9 октября в Верховную Раду законопроект об отмене перехода на зимнее и летнее время и установление единого киевского времени на всей территории страны.

Законопроект № 4201 называется «Об исчислении времени в Украине».

Стефанчук утверждает, что ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясное негативно влияет на здоровье людей: ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней. Он считает, что отмена перевода стрелок часов «обеспечит стабильный естественный цикл жизнедеятельности человека, будет способствовать улучшению состояния здоровья и повышению работоспособности населения».

Кроме того, первый вице-спикер утверждает, что его инициатива «направлена ​​на противодействие агрессии со стороны Российской Федерации», поскольку на оккупированном Донбассе и Крыму россияне ввели время РФ.

Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, — пояснил Стефанчук.

Он также апеллирует к опыту Европы — 84% жителей стран ЕС отдали голоса за отмену перехода на летнее и зимнее время. Эту инициативу поддержал Европарламент.

Напомним, что в этом году Украина перейдет на зимнее время в ночь с 24 на 25 октября — накануне местных выборов.