Стефанчук пояснює протидією агресору скасування переведення стрілок годинника

https://racurs.ua/ua/n144941-stefanchuk-poyasnuie-protydiieu-agresoru-skasuvannya-perevedennya-strilok-godynnyka.html

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Переведення стрілок годинника навесні восени прагне скасувати перший віце-спікер від «Слуги народу» Руслан Стефанчук.

Він вніс 9 жовтня у Верховну Раду законопроект про скасування переходу на зимовий і літній час і встановлення єдиного київського часу на всій території країни.

Законопроект № 4201 має назву «Про обчислення часу в Україні».

Стефанчук переконує, що щорічний перехід на літній час і повернення на поясний негативно впливає на здоров’я людей: погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб. Він вважає, що скасування переведення стрілок годинника «забезпечить стабільний природній цикл життєдіяльності людини, сприятиме покращенню стану здоров’я і підвищенню працездатності населення».

Крім того, перший віце-спікер переконує, що його ініціатива «спрямована на протидію агресії з боку Російської Федерації», оскільки на окупованому Донбасі та Криму росіяни запровадили час РФ.

Закріплення на всій території України єдиного київського часу дасть змогу зміцнити наші безпекові позиції та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, — пояснив Стефанчук.

Він також апелює до досвіду Європи — 84% жителів країн ЄС віддали голоси за скасування переходу на літній та зимовий час. Цю ініціативу підтримав Європарламент.

Нагадаємо, що цьогороку Україна перейде на зимовий час у ніч з 24 на 25 жовтня — напередодні місцевих виборів.