У Порошенко опровергают, что его компаниями заинтересовались американские правоохранители

Петр Порошенко, фото: 112.ua

https://racurs.ua/n144940-u-poroshenko-oprovergaut-chto-ego-kompaniyami-zainteresovalis-amerikanskie-pravoohraniteli.html

Ракурс

В «Европейской солидарности» утверждают, что Петр Порошенко лично не владеет никакими оффшорными компаниями.

Так в партии отреагировали на недавнее расследование журналистов «Слидства.Инфо», в котором говорится, что четыре международные банки сообщили Казначейству США о подозрительных транзакциях связанных с Петром Порошенко оффшорных компаний, сообщает издание «Европейская правда».

По информации журналистов, общая сумма переводов достигает 65 млн долл. США, а в отчетах банков отмечается, что Порошенко во время своей президентской каденции мог участвовать в незаконных действиях по созданию оффшорных компаний.

Эти компании якобы были в поле зрения украинских правоохранителей, которые пытались получить доступ к соответствующим банковских счетам. В материале издания отмечается, что это зафиксировано в решениях украинских судов, которые исчезли из открытого реестра судебных решений, однако в распоряжении журналистов.

В то же время в «Европейской солидарности подчеркивают, что Порошенко еще в 2016 году передал свою компанию «Рошен» в доверительную собственность компании «Ротшильд», а владение бизнес-активами не тождественно управлению бизнес-процессами.

Такой шаг лишил его права и возможности управлять этим бизнесом, — уверяет пресс-служба политсилы. — Другие бизнесы так же переданы в управление авторитетных независимых компаний.

Напомним, Порошенко недавно госпитализировали из-за заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.