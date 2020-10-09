У Порошенка спростовують, що його компаніями зацікавилися американські правоохоронці

Петро Порошенко, фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n144940-u-poroshenka-sprostovuut-scho-yogo-kompaniyamy-zacikavylysya-amerykanski-pravoohoronci.html

Ракурс

У «Європейській солідарності» стверджують, що Петро Порошенко особисто не володіє жодними офшорними компаніями.

Так у партії відреагували на нещодавнє розслідування журналістів «Слідства.Інфо», у котрому йдеться, що чотири міжнародні банки повідомили Казначейству США про підозрілі транзакції пов’язаних із Петром Порошенком офшорних компаній, повідомляє видання «Європейська правда».

За інформацією журналістів, загальна сума цих переказів сягає 65 млн дол. США, а у звітах банків зазначається, що Порошенко під час своєї президентської каденції міг брати участь у незаконних діях зі створення офшорних компаній.

Ці компанії нібито були в полі зору українських правоохоронців, котрі намагалися отримати доступ до відповідних банківських рахунків. В матеріалі видання зазначається, що це зафіксовано в ухвалах українських судів, які зникли з відкритого реєстру судових рішень, проте є в розпорядженні журналістів.

Водночас у «Європейській солідарності наголошують, що Порошенко ще в 2016 році передав свою компанію «Рошен» у довірчу власність компанії «Ротшильд», а володіння бізнес-активами не тотожне управлінню бізнес-процесами.

Такий крок позбавив його права і можливості управляти цим бізнесом, — запевняє прес-служба політсили. — Інші бізнеси так само передані в управління авторитетних незалежних компаній.

Нагадаємо, Порошенка нещодавно госпіталізували через захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.