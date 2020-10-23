Тітушки. Фото: Четверта влада

https://racurs.ua/ua/n145502-titushok-medvedchuka-zatrymala-sbu-zmi.html

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Місцеві вибори відбудуться вже 25 жовтня, а тому готуються масові провокації та акції. Служба безпеки України затримала учасників однієї з громадських організацій, яку фінансували народні депутати для участі у рейдерських захопленнях, мітингах та протестних акціях.

Повідомляється, що «спонсорами» провокацій виступили нардеп та співголова партії «Опозиційна платформа — за життя». Про це повідомляє «Українська правда».

Спецслужбовці повідомляють, що під виглядом спортивного об'єднання членів громадської організації залучали до силових заходів під час рейдерських захоплень, а також вони брали участь у мітингах і протестних акціях.





Контроль за діяльністю «спортсменів» та їхнє фінансування забезпечував народний депутат від ОПЗЖ, який володіє місцевою охоронною компанією. Оперативники встановили, що учасники об'єднання контролювали збут наркотиків у регіоні, а також зберігали вибухівку, зброю та боєприпаси.





Під час обшуків співробітники СБУ зафіксували збут учасниками громадської організації двох партій амфетаміну. Також правоохоронці вилучили ручний гранатомет, гранату РГО із запалом до неї, сім саморобних вибухових пристроїв, пістолет «Шмайсер» калібру 9 мм, пристрої для відстрілу гумових набоїв, 70 набоїв різного калібру, розфасовані наркотичні засоби, сім-картки кількох мобільних операторів, телефони, комп’ютерну техніку.





Двох активних учасників угруповання співробітники спецслужби затримали за місцями проживання, ще троє «спортсменів» перебувають у розшуку. Слідство триває. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у скоєнні злочинів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в елітному селищі під Одесою відбулися бійка та штовханина. Кілька десятків активістів-тітушок з організації нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи зайшли на територію бази відпочинку в елітному котеджному селищі Совіньйон. Тітушки повинні були охороняти захід, на який мали намір прорватися активісти кількох громадських організацій.