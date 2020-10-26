Чубаров. Фото: Цензор.нет

https://racurs.ua/ua/n145632-v-okupovanomu-krymu-hvori-na-koronavirus-pryrecheni-na-smert-medjlis.html

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Коронавірус у Криму набуває катастрофічних масштабів. У зв’язку з цим у Меджлісі кримськотатарського народу закликали ОБСЄ та ООН відвідати анексований Крим, оскільки хворим на коронавірус стабільно відмовляють у госпіталізації.

Натомість кількість нових хворих невпинно зростає. Про це повідомив глава Меджлісу Рефат Чубаров у Facebook

За його словами, на території тимчасово окупованого Криму та міста Севастополя рівень захворюваності давно перевищив той, при якому система охорони здоров’я півострову може впоратися з епідемію.

Через це частина хворих на коронавірус у його важкій формі не може бути госпіталізованою, а тому залишається приреченою на вірну смерть.

Він додав, що окупаційна влада приховує від громадськості і міжнародних організацій об'єктивну картину захворюваності та смертності від коронавірусу, а медичному персоналу лікарень суворо наказано вказувати в документах померлих причиною смерті одну з супутніх хвороб пацієнта без вказівки на COVID-19.

Президія Меджлісу закликала ОБСЄ та Моніторингову місію ООН з прав людини відвідати Крим з метою вивчення ситуації з дотриманням прав людини на півострові, зокрема, щодо охорони здоров’я та надання медичної допомоги.

Також відомство закликає ВООЗ надати жителям тимчасово окупованого РФ Криму якісне медичне обслуговування в умовах епідемії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що завдяки російським окупантам у Криму назріває ще одна гуманітарна катастрофа. Вода у Криму стала дефіцитним продуктом, а природні ресурси півострова вичерпуються через посуху і забруднення.

Натомість Росія заявила, що здатна забезпечити водопостачання Криму, щоб в майбутньому не залежати від України. Яким чином будуть постачати воду до Криму окупанти, втім, не пояснили. Однак, зазначили, що домовлятися з Україною не збираються.