Скільки життів рятує носіння масок, змоделювали вчені

Маски. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n145631-skilky-jyttiv-ryatuie-nosinnya-masok-zmodeluvaly-vcheni.html

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Коронавірус у світі поширюється із шаленою швидкістю, а багато країн захлеснула друга хвиля захворювання. Крім активної розробки вакцин і досліджень їхньої ефективності, головним заходом для боротьби залишаються карантинні обмеження.

Колектив вчених з Інституту показників і оцінки здоров’я при Вашингтонському університеті (США), підтвердили, що відмова від заходів карантину і носіння масок в громадських місцях може стати причиною тисяч смертей. Про це повідомляє Naked science.

Вчені заявляють, що з’являється все більше свідчень про те, що маски можуть значно знизити передачу респіраторних вірусів, таких як SARS-CoV-2, тим самим обмежуючи поширення коронавірусу.

Оновлений аналіз ефективності масок показав зниження ризику зараження для тих, хто не нехтує масками, на 40% — в порівнянні з контрольною групою. Згідно з прогнозом вчених, до лютого 2021 року число померлих від коронавірусу в Сполучених Штатах досягне 511 тис. 373 осіб, оскільки маски носить тільки 41% американців.

Універсальне використання масок могло б врятувати додатково 129 тис. 574 життів з 22 вересня 2020 року по кінець лютого або 95 тис. 814 життів за умови 85%-го носіння масок.

При цьому, відповідно до гіршого сценарію, якщо влада продовжить пом’якшувати обмеження, до 28 лютого в одній цій країні від SARS-CoV-2 можуть загинути вже 1 млн 53 тис. 206 осіб, а якщо 95% американців все ж будуть носити маски у громадських місцях, то показник скоротиться до 381 тис. 798 смертей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вчені провели дослідження на міні-органах, і дізналися, як саме COVID-19 впливає на легені. Вивчення інфекційного процесу проводили завдяки комбінації флуоресцентної мікроскопії та генетичного аналізу окремих клітин.