Легені. Фото: Hi News

https://racurs.ua/ua/n145517-yak-koronavirus-znyschuie-legeni-prodemonstruvaly-vcheni-foto-eksperymentu.html

Ракурс

Коронавірус створює величезне навантаження на весь організм, проте більшою мірою від інфекції страждає дихальна система і легені. Вчені провели дослідження на міні-органах, і дізналися, як саме COVID-19 впливає на легені.

Вивчення інфекційного процесу проводили завдяки комбінації флуоресцентної мікроскопії та генетичного аналізу окремих клітин. Про це повідомляє Naked science.

Дослідження проводили паралельно у двох лабораторіях: у Кембриджському університеті у Великій Британії та Університеті Дюка у США. Вчені виростили міні-легені спеціально для експерименту.



Зазначається, що перевага таких органів у тому, що вони дозволяють з найдрібнішими деталями відновити процеси, які відбуваються у бульбашкових структурах наших легких — альвеолах.

Вчені заразили експериментальні органи коронавірусом і почали вивчення інфекційного процесу. Відповідне дослідження проводили завдяки комбінації флуоресцентної мікроскопії та генетичного аналізу окремих клітин.



Через шість годин після зараження коронавірусом, вірус почав створювати нові частинки. Приблизно у той же час почалося вироблення інтерферонів — сигнальних білків, які «попереджають» сусідні клітини про інфекцію та активують захисні функції.

Природна імунна відповідь на вторгнення вірусу була запущена протягом двох діб з моменту зараження. А вже через 60 годин після введення вірусу частину альвеолярних клітин почала гинути та розпадатися, що призвело до серйозного пошкодження тканини легенів.

Хоча дослідники спостерігали зміни у клітинах модельних органів протягом трьох днів після зараження, клінічні симптоми коронавірусу рідко виявляються настільки швидко.

Іноді ознаки захворювання з’являються лише через десять днів після інфікування. Вчені вважають, що це може бути пов’язано з тривалістю «подорожі» вірусу по дихальних шляхах до альвеол.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що випадання волосся теж може бути одним з наслідків коронавірусу. Майже 25% від загального числа опитаних вченими людей, які перехворіли COVID-19, поскаржилися на випадання волосся, причому близько дві третини з них — чоловіки. Такі симптоми у них з’явилися через кілька місяців після одужання.