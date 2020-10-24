Легкие. Фото: Ni News

https://racurs.ua/n145517-kak-koronavirus-unichtojaet-legkie-prodemonstrirovali-uchenye-foto-eksperimenta.html

Ракурс

Коронавирус создает огромную нагрузку на весь организм, однако в большей мере от инфекции страдает дыхательная система и легкие. Ученые провели исследование на мини-органах, и узнали, как именно COVID-19 влияет на легкие.

Изучение инфекционного процесса проводили благодаря комбинации флуоресцентной микроскопии и генетического анализа отдельных клеток. Об этом сообщает Naked science.

Исследование проводили параллельно в двух лабораториях: в Кембриджском университете в Великобритании и Университете Дьюка в США. Ученые вырастили мини-легкие специально для эксперимента.





Отмечается, что преимущество таких органов в том, что они позволяют с мельчайшими деталями восстановить процессы, которые происходят в пузырьковых структурах наших легких — альвеолах.

Ученые заразили экспериментальные органы коронавирусом и начали изучение инфекционного процесса. Соответствующее исследование проводили благодаря комбинации флуоресцентной микроскопии и генетического анализа отдельных клеток.





Спустя шесть часов после заражения коронавирусом, вирус начал продуцировать новые частицы. Примерно в то же время началась выработка интерферонов — сигнальных белков, которые «предупреждают» соседние клетки об инфекции и активируют их защитные функции.

Врожденный иммунный ответ на вторжение вируса был запущен в течение двух суток с момента заражения. А уже спустя 60 часов после введения вируса часть альвеолярных клеток начала гибнуть и распадаться, что привело к серьезному повреждению ткани легких.

Хотя исследователи наблюдали изменения в клетках модельных органов в течение трех дней после заражения, клинические симптомы коронавируса редко проявляются настолько быстро.

Иногда признаки заболевания появляются только спустя десять дней после инфицирования. Ученые считают, что это может быть связано с длительностью «путешествия» вируса по дыхательным путям до альвеол.

Напомним, ранее мы сообщали, что выпадение волос тоже может быть одним из последствий коронавируса. Почти 25% от общего числа опрошенных учеными людей, которые переболели COVID-19, пожаловались на выпадение волос, причем около две трети из них — мужчины. Такие симптомы у них появились через несколько месяцев после выздоровления.