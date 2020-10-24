Коронавирус в Киеве. Фото: Pixabay

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Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 560 человек, в том числе у 47 детей и 23 медиков. Всего подтверждено 33 тыс. 675 случаев инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 21 тыс. 335 активных больных.

18 пациентов умерли, всего с начала пандемии в Киеве от болезни скончались 674 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:

315 женщин в возрасте от 18 до 87 лет;

198 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет;

21 девочка от двух до 16 лет и 26 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 47 пациентов, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:

Деснянском районе — 101;

Соломенском районе — 71;

Оболонском районе — 64.



Выздоровели за минувшие сутки 197 человек. Всего смогли преодолеть коронавирус 11 тыс. 686 жителей столицы.





Напомним, ранее мы сообщали, что выпадение волос может быть одним из последствий коронавируса. Почти 25% от общего числа опрошенных учеными людей, переболевших коронавирусом, пожаловались на выпадение волос, причем около двух третей из них — мужчины. Такие симптомы у них появились спустя несколько месяцев после выздоровления.