Коронавирус подкосил более 500 киевлян — среди них почти полсотни детей (КАРТА)https://racurs.ua/n145516-koronavirus-podkosil-bolee-500-kievlyan-sredi-nih-pochti-polsotni-detey-karta.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 560 человек, в том числе у 47 детей и 23 медиков. Всего подтверждено 33 тыс. 675 случаев инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 21 тыс. 335 активных больных.
18 пациентов умерли, всего с начала пандемии в Киеве от болезни скончались 674 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
За сутки в Киеве заболели:
315 женщин в возрасте от 18 до 87 лет;
198 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет;
21 девочка от двух до 16 лет и 26 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.
В больницы за сутки госпитализировали 47 пациентов, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:
Деснянском районе — 101;
Соломенском районе — 71;
Оболонском районе — 64.
Выздоровели за минувшие сутки 197 человек. Всего смогли преодолеть коронавирус 11 тыс. 686 жителей столицы.
Напомним, ранее мы сообщали, что выпадение волос может быть одним из последствий коронавируса. Почти 25% от общего числа опрошенных учеными людей, переболевших коронавирусом, пожаловались на выпадение волос, причем около двух третей из них — мужчины. Такие симптомы у них появились спустя несколько месяцев после выздоровления.