Коронавірус у Києві. Фото: Pixabay

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Коронавірус у Києві продовжує розповсюджуватися. За минулу добу захворювання підтвердили у 560 осіб, у тому числі у 47 дітей та 23 медиків. Всього підтверджено 33 тис. 675 випадків інфікування у Києві. Наразі в столиці 21 тис. 335 активних хворих.

18 пацієнтів за добу померли, всього від початку пандемії у Києві від хвороби померли 674 киян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.

За добу у Києві захворіли:

315 жінок у віці від 18 до 87 років;

198 чоловіків у віці від 18 до 84 років;

21 дівчинка від двох до 16 років та 26 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.

До лікарень за добу госпіталізували 47 пацієнтів, решта хворих перебуває на самоізоляції під контролем лікарів. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили за минулу добу у таких районах:

Деснянському районі — 101;

Солом’янському районі — 71;

Оболонському районі — 64.

Одужали за минулу добу 197 людей. Усього коронавірус змогли подолати 11 тис. 686 мешканців столиці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що випадання волосся може бути одним із наслідків коронавірусу. Майже 25% від загального числа опитаних вченими людей, які перехворіли COVID-19, поскаржилися на випадання волосся, причому близько дві третини з них — чоловіки. Такі симптоми в них з’явилися через кілька місяців після одужання.