Президент Польщі підхопив коронавірус — до цього він зустрічався з Зеленським

Анджей Дуда. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n145515-prezydent-polschi-pidhopyv-koronavirus-do-cogo-vin-zustrichavsya-z-zelenskym.html

Ракурс

Анджей Дуда, президент Польщі, отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Його самопочуття наразі задовільне. Тест на коронавірусну хворобу польський лідер здав учора, 23 жовтня.



До цього Дуда перебував з офіційним візитом в Україні та бачився з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомив прес-секретар президента Блажей Спыхальский на своїй сторінці в Twitter.

Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami wczoraj Prezydent @AndrzejDuda miał wykonany test na obecność koronawirusa. Wynik okazał się pozytywny. Prezydent czuje się dobrze. Jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami medycznymi. — Błażej Spychalski (@spychalski_b) October 24, 2020

За його словами, президент почувається добре та знаходиться під наглядом лікарів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що COVID-19 у Польщі набув настільки значного поширення, що доводиться переобладнувати під госпіталь стадіон «Народовий» у Варшаві. Найбільша арена Польщі, яка у 2012 році приймала стартовий матч Євро-2012, стане польовим госпіталем для пацієнтів, які хворіють на COVID-19.

Офіційний представник уряду Польщі Пьотр Мюллер повідомив, що тимчасова лікарня зможе прийняти до півтисячі пацієнтів. Додаткові ліжка розмістять у конференц-залах стадіону, їх забезпечать кисневою терапією.