Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Анджей Дуда. Фото: Українська правда

Президент Польщі підхопив коронавірус — до цього він зустрічався з Зеленським

24 жов 2020, 10:31
999

Анджей Дуда, президент Польщі, отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Його самопочуття наразі задовільне. Тест на коронавірусну хворобу польський лідер здав учора, 23 жовтня.

До цього Дуда перебував з офіційним візитом в Україні та бачився з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомив прес-секретар президента Блажей Спыхальский на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, президент почувається добре та знаходиться під наглядом лікарів.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що COVID-19 у Польщі набув настільки значного поширення, що доводиться переобладнувати під госпіталь стадіон «Народовий» у Варшаві. Найбільша арена Польщі, яка у 2012 році приймала стартовий матч Євро-2012, стане польовим госпіталем для пацієнтів, які хворіють на COVID-19.

Офіційний представник уряду Польщі Пьотр Мюллер повідомив, що тимчасова лікарня зможе прийняти до півтисячі пацієнтів. Додаткові ліжка розмістять у конференц-залах стадіону, їх забезпечать кисневою терапією.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів