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Під COVID-госпіталь у Варшаві переобладнають найбільший стадіон Польщі

Під COVID-госпіталь переобладнають найбільший стадіон Польщі

19 жов 2020, 14:20
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COVID-19 у Польщі набув настільки значного поширення, що доводиться переобладнувати під госпіталь стадіон «Народовий» у Варшаві.

Найбільша арена Польщі, яка у 2012 році приймала стартовий матч Євро-2012, стане польовим госпіталем для пацієнтів, які хворіють на COVID-19.

Офіційний представник уряду Польщі Пьотр Мюллер повідомив, що тимчасова лікарня зможе прийняти до півтисячі пацієнтів. Додаткові ліжка розмістять у конференц-залах стадіону, їх забезпечать кисневою терапією, повідомляє TVP Info.

17 жовтня у Польщі зафіксували найбільший приріст заражень COVID-19 за добу — 9 тис. 622 випадки, а у неділю в країні підтвердили інфікування ще 8 тис. 536 осіб (49 пацієнтів померли).

Динаміка захворюваності на коронавірус у Польщі

Кількість місць на «Народовому» можна буде розширити до 1 тис. ліжок. Перші завезуть і обладнають на стадіоні цього тижня.

Динаміка захворюваності на коронавірус у Польщі


Лікарі у Польщі повідомляють про нестачу персоналу, лікарняних ліжок та обладнання. Нагадаємо, що в Україні влада також планувала облаштувати коронавірусні госпіталі поза лікарнями. Наприклад, у Києві йшлося про використання Палацу спорту.

Така практика у 2020 році поширена у світі. Один з польових госпіталів відкрився в Центральному парку Нью-Йорка, у районі Квінсі пацієнтів з COVID-19 приймали тенісні корти, на яких проводиться один з турнірів «Великого шолома» US Open. У Бразилії польовий стаціонар поставили на столичному стадіоні ім. Гаррінчі.


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