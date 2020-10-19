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У Києві на дорозі спалахнула вантажівка, скріншот відео
Вантажівка спалахнула в Києві біля станції метро «Лівобережна» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n145301-vantajivka-spalahnula-v-kyievi-bilya-stanciyi-metro-livoberejna-video.htmlРакурс
У Києві поблизу станції метро «Лівобережна» спалахнула вантажівка.
Вантажівка Mercedes спалахнула під час руху, повідомляє Фейсбук-спільнота «Київ Оперативний».
Займання вже ліквідували пожежники, жертв і постраждалих немає. Інцидент призвів до виникнення дорожнього затору.
Судячи з опублікованого очевидцями відео інциденту, осередок займання міг розташовуватися у моторному відсіку транспортного засобу.
Нагадаємо, ввечері 16 жовтня у Києві вантажівка-бетеномішалка зім’яла п’ять автомобілів в районі спуску до Валів на вулиці Лук’янівській. Вантажівка «пролетіла» 120−130 м, перш ніж зіткнулася з огорожею. Двох постраждалих госпіталізували.
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