У Києві на дорозі спалахнула вантажівка, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n145301-vantajivka-spalahnula-v-kyievi-bilya-stanciyi-metro-livoberejna-video.html

Ракурс

У Києві поблизу станції метро «Лівобережна» спалахнула вантажівка.

Вантажівка Mercedes спалахнула під час руху, повідомляє Фейсбук-спільнота «Київ Оперативний».

Займання вже ліквідували пожежники, жертв і постраждалих немає. Інцидент призвів до виникнення дорожнього затору.

Судячи з опублікованого очевидцями відео інциденту, осередок займання міг розташовуватися у моторному відсіку транспортного засобу.

Нагадаємо, ввечері 16 жовтня у Києві вантажівка-бетеномішалка зім’яла п’ять автомобілів в районі спуску до Валів на вулиці Лук’янівській. Вантажівка «пролетіла» 120−130 м, перш ніж зіткнулася з огорожею. Двох постраждалих госпіталізували.