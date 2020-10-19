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Ракурс
У Києві на дорозі спалахнула вантажівка, скріншот відео

Вантажівка спалахнула в Києві біля станції метро «Лівобережна» (ВІДЕО)

19 жов 2020, 14:08
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У Києві поблизу станції метро «Лівобережна» спалахнула вантажівка.

Вантажівка Mercedes спалахнула під час руху, повідомляє Фейсбук-спільнота «Київ Оперативний».

Займання вже ліквідували пожежники, жертв і постраждалих немає. Інцидент призвів до виникнення дорожнього затору.

Дорожні затори в районі станції метро «Лівобережна» у Києві, інфографіка: Google Maps

Судячи з опублікованого очевидцями відео інциденту, осередок займання міг розташовуватися у моторному відсіку транспортного засобу.


Нагадаємо, ввечері 16 жовтня у Києві вантажівка-бетеномішалка зім’яла п’ять автомобілів в районі спуску до Валів на вулиці Лук’янівській. Вантажівка «пролетіла» 120−130 м, перш ніж зіткнулася з огорожею. Двох постраждалих госпіталізували.

Джерело: Ракурс


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