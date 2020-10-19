В Киеве на дороге загорелся грузовик, скриншот видео

https://racurs.ua/n145301-gruzovik-zagorelsya-v-kieve-vozle-stancii-metro-levoberejnaya-video.html

Ракурс

В Киеве возле станции метро «Левобережная» загорелся грузовик.

Грузовик Mercedes вспыхнул во время движения, сообщает Фейсбук-сообщество «Киев Оперативный».

Возгорание уже ликвидировали пожарные, жертв и пострадавших нет. Инцидент привел к возникновению дорожного затора.

Судя по опубликованному очевидцами видео инцидента, очаг возгорания мог располагаться в моторном отсеке транспортного средства.

Напомним, вечером 16 октября в Киеве грузовик-бетеномишалка смял пять автомобилей в районе спуска к Валам на улице Лукьяновской. Грузовик «пролетел» 120−130 м, прежде чем столкнулся с ограждением. Двух пострадавших госпитализировали.