Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Киеве на дороге загорелся грузовик, скриншот видео

Грузовик загорелся в Киеве возле станции метро «Левобережная» (ВИДЕО)

19 окт 2020, 14:08
999

В Киеве возле станции метро «Левобережная» загорелся грузовик.

Грузовик Mercedes вспыхнул во время движения, сообщает Фейсбук-сообщество «Киев Оперативный».

Возгорание уже ликвидировали пожарные, жертв и пострадавших нет. Инцидент привел к возникновению дорожного затора.

Дорожные заторы в районе станции метро «Левобережная» в Киеве, инфографика: Google Maps

Судя по опубликованному очевидцами видео инцидента, очаг возгорания мог располагаться в моторном отсеке транспортного средства.


Напомним, вечером 16 октября в Киеве грузовик-бетеномишалка смял пять автомобилей в районе спуска к Валам на улице Лукьяновской. Грузовик «пролетел» 120−130 м, прежде чем столкнулся с ограждением. Двух пострадавших госпитализировали.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров