COVID-госпиталь оборудуют на самом большом стадионе Польши

https://racurs.ua/n145303-covid-gospital-oboruduut-na-samom-bolshom-stadione-polshi.html

Ракурс

COVID-19 в Польше настолько быстро распространяется, что приходится переоборудовать под госпиталь стадион «Народовый» в Варшаве.

Самая большая арена Польши, которая в 2012 году принимала стартовый матч Евро-2012, станет полевым госпиталем для пациентов, страдающих COVID-19.

Официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что временная больница сможет принять до полутысячи пациентов. Дополнительные кровати разместят в конференц-залах стадиона, их обеспечат кислородной терапией, сообщает TVP Info.

17 октября в Польше зафиксировали самый большой прирост заражений COVID-19 в сутки — 9 тыс. 622 случая, а в воскресенье в стране подтвердили инфицирование еще 8 тыс. 536 человек (49 пациентов умерли).

Количество мест на «Народовом» можно будет расширить до 1 тыс. коек. Первые завезут и оборудуют на стадионе на этой неделе.

Врачи в Польше сообщают о нехватке персонала, больничных коек и оборудования. Напомним, что в Украине власть также планировала обустроить коронавирусные госпитали вне больниц. Например, в Киеве речь шла об использовании Дворца спорта.

Такая практика в 2020 году распространена в мире. Один из полевых госпиталей открылся в Центральном парке Нью-Йорка, в районе Квинси пациентов с COVID-19 принимали теннисные корты, на которых проводится один из турниров «Большого шлема» US Open. В Бразилии полевой стационар поставили на столичном стадионе им. Гарринчи.