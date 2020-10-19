Sony PlayStation 5: сравнение с конкурентом — Xbox Series X

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Ракурс

Этой осенью в продажу выйдут сразу две консоли нового поколения — Sony PlayStation 5 и обновленная приставка от Microsoft. У каждого из брендов есть верные последователи, но есть и ценители мира видеоигр без строгих принципов. Как раз вторые задаются вопросом: какую игровую приставку лучше купить? Чтобы определиться было проще, мы сравнили новинки.

Способ размещения PS5 и Xbox Series X

Сразу отметим, что производители выпустили по две модели в серии последнего поколения. У Сони Плейстейшен 5 впервые появилась версия без оптического привода — Digital Edition. Технические характеристики приставок совпадают на 100%, разница только в отсутствии дисковода и немного уменьшенном размере.

Теперь о вариативности размещения конкурирующих консолей:

PS 5 можно установить горизонтально и вертикально, для этого в комплекте предусмотрена подставка. Охлаждающие элементы находятся сзади и сбоку, поэтому тип размещения не влияет на тепловыделение.

Xbox оснастили ножками на нижней и одной из боковых граней, поэтому поставить ее тоже можно вертикально и горизонтально. Загвоздка в том, что при горизонтальном размещении охлаждающая система будет неспособна работать полноценно.

Почему это важно? Геймеры часто предпочитают горизонтальное расположение, устанавливая консоли под телевизором, но этот способ доступен только для PS5.

Уровень производительности Sony PlayStation 5 и новинки от Microsoft

Технические характеристики консолей Sony совпадают, а вот Microsoft выпустили приставки с разными параметрами. Поэтому мы рассмотрим только старшую модель — Series X, у нее больше возможностей посоревноваться с приставкой японского бренда.

Характеристики PlayStation 5 следующие:

Восьмиядерный центральный процессор AMD на микроархитектуре Zen 2 с базовой рабочей частотой в 3,5 ГГц.

Графический процессор AMD RDNA 2 с рабочей частотой 2,23 ГГц.

Высокоскоростная оперативная память — GDDR6 емкостью 16 Гб.

SSD-накопитель с емкостью в 825 Гб и скоростью работы 5,5 Гб/с.

Новый Xbox получил следующие характеристики:

Идентичный с конкурентом центральный процессор.

Графический адаптер AMD RDNA 2 с базовой частотой 1,8 ГГц.

Такой же тип и объем оперативной памяти.

SSD-накопитель на 1 Тб со скоростью работы 2,4 Гб/с.



В выигрыше консоль Sony PlayStation 5. Почему? При многих равных она получила SSD-накопитель, работающий почти в два раза быстрее. Это значит, что графика будет загружаться моментально, при этом твердотельная память сможет разгрузить графический процессор и ОЗУ.

Обновленный геймпад PlayStation 5 и контроллер для Xbox

Sony полностью переработали геймпад. Беспроводной контроллер DualSense нового поколения получил опцию тактильной отдачи и новые кнопки для оптимизации игрового процесса. Пользователи смогут ощущать все — даже с какой силой натягивается тетива лука. А вот новый контроллер для Xbox почти не отличается от старой модификации. Геймпад стал компактнее и легче, на 8 миллисекунд сократилась задержка ввода.