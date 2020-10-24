Президент Польши подхватил коронавирус — до этого он встречался с Зеленским

Анджей Дуда. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n145515-prezident-polshi-podhvatil-koronavirus-do-etogo-on-vstrechalsya-s-zelenskim.html

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Анжей Дуда, президент Польши, получил положительный результат теста на коронавирус. Его самочувствие сейчас удовлетворительное. Тест на коронавирусную болезнь польский лидер сдал вчера, 23 октября.

До этого Дуда находился с официальным визитом в Украине и встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Блажей Спыхальский на своей странице в Twitter.

Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami wczoraj Prezydent @AndrzejDuda miał wykonany test na obecność koronawirusa. Wynik okazał się pozytywny. Prezydent czuje się dobrze. Jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami medycznymi. — Błażej Spychalski (@spychalski_b) October 24, 2020

По его словам, сейчас президент чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей.

Напомним, ранее мы сообщали, что COVID-19 в Польше пошел в широкое «наступление» — теперь правительству приходится оборудовать под госпиталь стадион «Народовый» в Варшаве. Самая большая арена Польши, которая в 2012 году принимала стартовый матч Евро-2012, станет полевым госпиталем для пациентов, страдающих от COVID-19.

Официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что временная больница сможет принять до полтысячи пациентов. Дополнительные кровати разместят в конференц-залах стадиона, их обеспечат кислородной терапией.