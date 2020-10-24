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Ракурс
Анджей Дуда. Фото: Украинская правда

Президент Польши подхватил коронавирус — до этого он встречался с Зеленским

24 окт 2020, 10:31
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Анжей Дуда, президент Польши, получил положительный результат теста на коронавирус. Его самочувствие сейчас удовлетворительное. Тест на коронавирусную болезнь польский лидер сдал вчера, 23 октября.

До этого Дуда находился с официальным визитом в Украине и встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Блажей Спыхальский на своей странице в Twitter.

По его словам, сейчас президент чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей.


Напомним, ранее мы сообщали, что COVID-19 в Польше пошел в широкое «наступление» — теперь правительству приходится оборудовать под госпиталь стадион «Народовый» в Варшаве. Самая большая арена Польши, которая в 2012 году принимала стартовый матч Евро-2012, станет полевым госпиталем для пациентов, страдающих от COVID-19.

Официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что временная больница сможет принять до полтысячи пациентов. Дополнительные кровати разместят в конференц-залах стадиона, их обеспечат кислородной терапией.

Источник: Ракурс


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