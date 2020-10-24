Аутизм в Украине: почему врачи ставят неправильный диагноз

Аутизм в Украине. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n145405-autizm-v-ukraine-pochemu-vrachi-stavyat-nepravilnyy-diagnoz.html

Ракурс

Пациентам с аутизмом в Украине врачи часто назначают нейролептики и ставят диагноз шизофрения.

Как рассказала в интервью «Ракурсу» врач-психиатр Ирина Пинчук, в Израиле люди с аутизмом официально служат в армии, выполняя определенную высокоточную работу, которую не способен сделать здоровый человек.

«Больные аутизмом могут очень длительное время сконцентрированно выполнять сложную и монотонную работу. Они приносят реальную пользу обществу, еще и формируя отношение к таким людям, они и сами чувствуют себя совершенно иначе — не больными изгоями, а нужными, востребованными людьми», — пояснила врач.

В Украине, по ее словам, таким пациентам часто назначают нейролептики и говорят, что это не аутизм, а шизофрения. «Просто потому, что бесплатное обеспечение медикаментами в амбулаторных условиях гарантировано государством больным шизофренией и эпилепсией, страдающих аутизмом в этом списке нет. В перспективе такому пациенту оформляют группу, зачастую определяют опекуна, и обратную дорогу уже найти практически невозможно», — рассказала психиатр.