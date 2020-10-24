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Ракурс
Аутизм в Україні. Фото: Pixabay

Аутизм в Україні: чому лікарі ставлять неправильний діагноз

24 жов 2020, 10:05
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Пацієнтам з аутизмом в Україні лікарі часто призначають нейролептики і ставлять діагноз шизофренія.

Як розповіла в інтерв’ю «Ракурсу» лікарка-психіатр Ірина Пінчук, в Ізраїлі люди з аутизмом офіційно служать в армії, виконуючи певну високоточну роботу, яку не здатна зробити здорова людина.


«Хворі на аутизм можуть дуже довго зосереджено виконувати складну і монотонну роботу. Вони приносять реальну користь суспільству, ще й формуючи ставлення до таких людей, вони і самі почуваються абсолютно інакше — не хворими ізгоями, а потрібними людьми», — пояснила лікарка.

В Україні таким пацієнтам часто призначають нейролептики і кажуть, що це не аутизм, а шизофренія. «Просто тому, що безкоштовне забезпечення медикаментами в амбулаторних умовах гарантовано державою хворим на шизофренію та епілепсію, тих, хто страждає від аутизму, в цьому списку немає. У перспективі такому пацієнтові оформлюють групу, часто призначають опікуна, і зворотну дорогу вже знайти практично неможливо», — розповіла психіатр.

Джерело: Ракурс


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