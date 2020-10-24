Аутизм в Україні: чому лікарі ставлять неправильний діагноз

Аутизм в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n145405-autyzm-v-ukrayini-chomu-likari-stavlyat-nepravylnyy-diagnoz.html

Ракурс

Пацієнтам з аутизмом в Україні лікарі часто призначають нейролептики і ставлять діагноз шизофренія.

Як розповіла в інтерв’ю «Ракурсу» лікарка-психіатр Ірина Пінчук, в Ізраїлі люди з аутизмом офіційно служать в армії, виконуючи певну високоточну роботу, яку не здатна зробити здорова людина.

«Хворі на аутизм можуть дуже довго зосереджено виконувати складну і монотонну роботу. Вони приносять реальну користь суспільству, ще й формуючи ставлення до таких людей, вони і самі почуваються абсолютно інакше — не хворими ізгоями, а потрібними людьми», — пояснила лікарка.

В Україні таким пацієнтам часто призначають нейролептики і кажуть, що це не аутизм, а шизофренія. «Просто тому, що безкоштовне забезпечення медикаментами в амбулаторних умовах гарантовано державою хворим на шизофренію та епілепсію, тих, хто страждає від аутизму, в цьому списку немає. У перспективі такому пацієнтові оформлюють групу, часто призначають опікуна, і зворотну дорогу вже знайти практично неможливо», — розповіла психіатр.