Понад півтисячі порушень зафіксувала поліція перед виборами

Вибори. Фото: Дніпроград

https://racurs.ua/ua/n145514-ponad-pivtysyachi-porushen-zafiksuvala-policiya-pered-vyboramy.html

Ракурс

Місцеві вибори-2020, що розпочнуться уже завтра, супроводжуються порушеннями. Поліція відкрила вже 622 кримінальні справи, пов’язані з виборчим процесом. Усього правоохоронцям надійшло 7 тис. 877 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості щодо 310 кримінальних справ за фактами порушення виборчого законодавства, а ще 312 справ пов’язані з виборчим процесом. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Повідомляється, що усього правоохоронці склали 1 тис. 676 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства.

Як відомо, відсьогодні в Україні розпочинається «день тиші», а отже агітація і публікація даних соцопитувань у день перед виборами та до закінчення голосування заборонені.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що місцеві вибори відрізнятимуться великою кількістю маніпуляцій і правопорушень, а «найбрудніша гра» триває у великих містах. У зв’язку з цим поліція готова забезпечувати правопорядок на місцевих виборах, залишаючись поза політикою.