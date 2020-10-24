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Ракурс
Полиция на выборах. Фото: Днепроград

Более полтысячи нарушений зафиксировала полиция перед выборами

24 окт 2020, 10:04
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Местные выборы-2020, которые начнутся уже завтра, сопровождаются нарушениями. Полиция открыла уже 622 уголовных дел, связанных с избирательным процессом. Всего правоохранителям поступило 7 тыс. 877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о 310 уголовных делах по фактам нарушения избирательного законодательства, а еще 312 дел связанны с избирательным процессом. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сообщается, что всего правоохранители составили 1 тыс. 676 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.


Как известно, с сегодняшнего дня в Украине начинается «день тишины», а следовательно агитация и публикация данных соцопросов в день перед выборами и до окончания голосования запрещены.

Напомним, ранее мы сообщали, что местные выборы будут отличаться большим количеством манипуляций и правонарушений, а «грязная игра» проходит в крупных городах. В связи с этим полиция готова обеспечивать правопорядок на местных выборах, оставаясь вне политики.

Источник: Ракурс


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