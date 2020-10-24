Коронавирусная марка. Фото: Istock

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Коронавирус в мире вдохновил австрийских почтовиков на создание уникальной марки. Почтовая служба Австрии представила марку со слоненком, напечатанную на туалетной бумаге.

Марка призывает соблюдать социальную дистанцию. Таким образом почтальоны хотели продемонстрировать, как пандемия изменила нашу жизнь. Об этом сообщает пресс-служба почты Австрии.

Сообщается, что «коронавирусную» марку напечатали на туалетной бумаге для того, чтобы намекнуть на панику, которая вспыхнула в мире в начале эпидемии. Для того чтобы сделать марку из такого материала долговечной, одну из сторон марки заламинировали.



Известно, что необычная марка выпускается на листах размером в десять сантиметров, что символизирует социальную дистанцию, а слоненок, который изображен на марке, имеет длину в один метр. Цена марки равна 5,50 евро. Половину этой суммы почта Австрии передаст на благотворительность.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Великобритании школа Санта-Клаусов заранее начала подготовку к рождественским праздникам. Дарить радость детям в этом году будут с соблюдением социальной дистанции и в новых масках с бородой.