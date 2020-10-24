Коронавірусна марка. Фото: Istock

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Ракурс

Коронавірус у світі надихнув австрійських поштовиків на створення унікальної марки. Поштова служба Австрії представила марку зі слоненям, надруковану на туалетному папері.

Марка закликає дотримуватися соціальної дистанції. Таким чином поштарі хотіли продемонструвати, як пандемія змінила наше життя. Про це повідомляє прес-служба пошти Австрії.

Повідомляється, що «коронавірусну» марку надрукували на туалетному папері для того, щоб натякнути на паніку, яка сколихнула світ на початку епідемії. Для того, щоб зробити марку з такого матеріалу довговічною, одну сторону марки заламінували.





Відомо, що незвичайна марка випускається на аркушах розміром у десять сантиметрів, що символізує соціальну дистанцію, а слоненя, яке зображене на марці має довжину 1 метр. Ціна марки дорівнює 5,50 євро. Половину цієї суми пошта Австрії передасть на благодійність.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Великій Британії школа Санта-Клаусів заздалегідь почала підготовку до різдвяних свят. Дарувати радість дітям в цьому році будуть з дотриманням соціальної дистанції та у нових масках з бородою.