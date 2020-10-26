Парасека П'ятниця. Фото: ZIK

https://racurs.ua/ua/n145630-27-jovtnya-shanuut-paraskevu-p-yatnycu.html

Ракурс

27 жовтня православні віряни в Україні святкують день Параски або Параскеви. Параску часто називають Грязницею, тому що у цей день зазвичай псується погода і йдуть сильні дощі.

У східних слов’ян свята Параскева тісно пов’язана з давнім язичницьким образом богині Мокоші. Її шанували як берегиню жіночих традицій, цілительку хвороб, заступницю вагітних і породіль, а також господиню земної вологи.

Параскева шанується як покровителька всякої жіночої зимової роботи, а тому має й інші назви: Льоняниха, Трепальниця. Саме від цього дня жінки приступали до зимових видів роботи: прядіння, тіпання льону, шиття, вишивання.

Крім того, в народі святу називали Параскевою Грязнухою за те, що цей день зазвичай буває сирим, сльотавим, дощовим.

У цей день сталося:

1654 — 50-тисячне військо Речі Посполитої на чолі з коронним гетьманом Станіславом Потоцьким вирушило на Поділля і Брацлавщину;

1662 — англійський король Карл II продав Дюнкерк Королівству Франція;

1882 — народився перший професійний національний реалістичний театр на українських землях під орудою М. Л. Кропивницького;

1904 — відкрився Нью-Йоркський метрополітен;

1937 — перший день розстрілів в урочищі Сандармох капітаном держбезпеки Михайлом Матвєєвим 1111 в’язнів Соловецької тюрми особливого призначення, серед них — цвіту української інтелігенції;

1938 — на I з’їзді художників УРСР створено Спілку радянських художників України.

1951 — уперше при лікуванні раку застосували радіацію;

1982 — Китайська Народна Республіка оголосила, що її чисельність населення перевищила 1 мільярд жителів;

2007 — прем'єра в Україні серії «The Devil’s Hands Are Idle Playthings» мультсеріалу Футурама;

У цей день народилися:

1728 — Джеймс Кук, британський мореплавець, керівник трьох навколосвітніх експедицій, першовідкривач Нової Зеландії і Гавайських островів;

1736 — Джеймс Макферсон, шотландський поет, містифікатор;

1759 — Якоб II Бернуллі, швейцарський вчений, механік. Онук Йоганна Бернуллі;

1782 — Нікколо Паганіні, італійський скрипаль і композитор, автор шести концертів;

1811 — Айзек Зінґер, американський винахідник швейної машинки;

1858 — Теодор Рузвельт, 26-й президент США;

1908 — Краснер Лі (Lee (Lenore) Krasner), американська художниця, працювала в стилі абстрактного експресіонізму. Дочка українських емігрантів Ганни та Йосипа Краснерів з села Шпиків Вінницької області. Дружина американського художника Джексона Поллока;

1919 — Іван Лисяк-Рудницький, український історик, правознавець;

1957 — Френсіс Фукуяма, американський філософ, політичний економіст і публіцист японського походження;

1970 — Руслана Таран, українська яхтсменка, триразова призерка Олімпійських ігор.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перенесення робочих днів на свята у 2021 році. Так, згідно з постановою уряду, українці відпочиватимуть чотири дні поспіль.