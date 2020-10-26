Параскева Пятница. Фото: ZIK

https://racurs.ua/n145630-27-oktyabrya-pochitaut-paraskevu-pyatnicu.html

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27 октября православные верующие в Украине празднуют день Прасковьи или Параскевы. Прасковью часто называют Грязницею, потому что в этот день обычно портится погода и идут сильные дожди.

У восточных славян святая Параскева тесно связана с древним языческим образом богини Мокоши. Ее почитали как хранительницу женских традиций, целительницу болезней, покровительницу беременных и рожениц, а так же как хозяйку земной влаги.

Параскева почитается как покровительница всякой женской зимней работы, а потому имеет и другие названия: Льняниха, Трепальница. Именно с этого дня женщины приступали к зимним видам работы: прядение, трепание льна, шитье, вышивание.

Кроме того, в народе святую называли Параскевой Грязнухою за то, что этот день обычно бывает сырым, слякотным, дождливым.

В этот день произошло:

1654 — пятидесятитысячное войско Речи Посполитой во главе с коронным гетманом Станиславом Потоцким отправилось на Подолье и Брацлавщину;

1662 — английский король Карл II продал Дюнкерк Королевству Франция;

1882 — родился первый профессиональный национальный реалистический театр на украинских землях под руководством М. Л. Кропивницкого;

1904 — открылся Нью-Йоркский метрополитен;

1937 — первый день расстрелов в урочище Сандармох капитаном госбезопасности Михаилом Матвеевым 1111 узников Соловецкой тюрьмы особого назначения, среди них — цвет украинской интеллигенции;

1938 — на I съезде художников УССР создан Союз советских художников Украины.

1951 — впервые при лечении рака применили радиацию;

1982 — Китайская Народная Республика объявила, что ее численность населения превысила 1 млн жителей;

2007 — премьера в Украине серии «The Devil’s Hands Are Idle Playthings» мультсериала Футурама;

В этот день родились:

1728 — Джеймс Кук, британский мореплаватель, руководитель трех кругосветных экспедиций, первооткрыватель Новой Зеландии и Гавайских островов;

1736 — Джеймс Макферсон, шотландский поэт, мистификатор;

1759 — Якоб II Бернулли, швейцарский ученый, механик. Внук Иоганна Бернулли;

1782 — Никколо Паганини, итальянский скрипач и композитор, автор шести концертов;

1811 — Айзек Зингер, американский изобретатель швейной машинки;

1858 — Теодор Рузвельт, 26-й президент США;

1908 — Краснер Ли (Lee (Lenore) Krasner), американская художница, работала в стиле абстрактного экспрессионизма. Дочь украинских эмигрантов Анны и Иосифа Краснер из села Шпиков Винницкой области. Супруга американского художника Джексона Поллока;

1919 — Иван Лысяк-Рудницкий, украинский историк, правовед;

1957 — Фрэнсис Фукуяма, американский философ, политический экономист и публицист японского происхождения;

1970 — Руслана Таран, украинский яхтсменка, трехкратная призерша Олимпийских игр.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины принял решение о переносе рабочих дней на праздники в 2021 году. Так, согласно постановлению правительства, украинцы будут отдыхать четыре дня подряд.