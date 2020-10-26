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Ракурс
Украина и Венгрия. Фото: Укринформ

Въезд в Украину закрылся для двух венгерских чиновников — что случилось

26 окт 2020, 20:22
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Въезд в Украину стал невозможным для сразу двух высокопоставленных лиц из Венгрии из-за агитации во время избирательного процесса в Украине.

Один из них — государственный секретарь канцелярии премьер-министра Венгрии. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook

По словам главы международного ведомства, Украина уже инициировала введение запрета на въезд в Украину еще нескольким венграм, которые активно вмешивались во внутренние дела Украины во время избирательной кампании.

Он добавил, что о факте вмешательства членов другого государства будут уведомлены украинские партнеры, а также наблюдательная миссия ОБСЕ. Кулеба отметил, что в этой ситуации не может быть разных прочтений, поскольку «это было конкретное вмешательство во внутренние дела Украины».

Кулеба заявил, что Украина настроена на конструктивные отношения с Венгрией, и сделала немало шагов навстречу, однако будет делать и жесткие шаги, если Будапешт продолжит пренебрегать интересами и законодательством Украины.

Если тебя ударили, нужно ударить в ответ, — резюмировал глава МВД.


Напомним, ранее мы сообщали, что Венгрия «прямо вмешалась» в местных выборы в Украине, голосование на которых длилось 25 октября с 8.00 до 20.00.

Украинское внешнеполитическое ведомство отреагировало на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который в день выборов призвал украинских венгров голосовать за одну из партий, участвовавшую в местных выборах — КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья).

Источник: Ракурс


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