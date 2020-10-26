Лига Чемпионов пройдет без двух основных игроков «Динамо»

Динамо. Фото: Football.ua

https://racurs.ua/n145628-liga-chempionov-proydet-bez-dvuh-osnovnyh-igrokov-dinamo.html

Ракурс

Лига Чемпионов, ежегодный футбольный турнир, может пройти без участия двух основных футболистов столичного «Динамо». Накануне игры с «Ференцварошем» у них обнаружили коронавирус, поэтому матч они вынужденно пропустят.

Матч Лиги Чемпионов запланирован на 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Сообщается, что по правилам УЕФА перед вылетом в Венгрию на матч игроки и персонал «Динамо» сдали обязательные тесты на коронавирус в сертифицированной УЕФА лаборатории.

Оказалось, что коронавирус подхватил голкипер Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко. Также коронавирус нашли у тренера «Динамо» Виталия Кулыбы. Сейчас все трое чувствуют себя хорошо и находятся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Как известно, «Ференцварош» тренирует бывший «динамовец» Сергей Ребров, который выиграл с клубом два чемпионата Венгрии и смог вывести свою команду в групповой этап Лиги чемпионов. В главном европейском турнире венгры попали в группу G, где также оказались «Динамо», туринский «Ювентус» и каталонская «Барселона».

Напомним, ранее мы сообщали, что «Динамо» начало свой путь в групповом этапе Лиги чемпионов домашним поражением 0: 2 от «Ювентуса» на НСК «Олимпийский».