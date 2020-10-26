Как фаза сна влияет на сновидения, выяснили ученые

Сон. Фото: Istock

https://racurs.ua/n145627-kak-faza-sna-vliyaet-na-son-vyyasnili-uchenye.html

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Фаза сна может оказывать колоссальное влияние не только на качество сна, но и на увиденное во сне. Исследователи из Бразилии изобрели способ объективно анализировать сновидения в быстрой и медленной фазах сна — для этого они составили граф, описывающий сны

Фаза быстрого сна (REM) это время, когда активность мозга возрастает, и возникают красочные сны, похожие на подробные фильмы. А медленный сон (Non-REM) — фаза, когда организм расслабляется и отдыхает. Об этом сообщает «Популярная механика». Исследования ученых показывают, что те, кто просыпается во время REM, могут рассказать сюжеты своих сновидений в мельчайших подробностях, в то время как те, кто просыпается во время Non-REM, помнят меньше, а сами сны больше напоминают мысли, чем изображения. Однако, проблема этих выводов заключается в том, что они основываются на субъективных отчетах испытуемых. В связи с этим ученые из Университета Сан-Паулу в Бразилии разработали высокоскоростной инструмент анализа, который может принимать отображать эти отчеты в объективной форме графа. Таким образом можно учесть длину высказывания, эмоциональность и выбор лексики. По сравнению с традиционными методами, которые основываются на разборе значения слов, этот несемантический анализ графа позволил ученым сосредоточиться на характеристиках сказанного. Используя новую методику исследователи проанализировали 133 отчета о сновидениях от 20 участников, которых будили в разных фазах сна, и составили граф слов, поместив слова в узлы графа. Таким образом удалось подтвердить выводы предыдущих научных работ о том, что отчеты о сновидениях в фазе быстрого сна — гораздо сложнее и связаннее по сравнению со сновидениями во время медленного сна. Напомним, ранее мы сообщали, что несмотря на то, что дневной сон является обычным явлением во всем мире и, как правило, считается здоровой привычкой, спать более часа днем может быть рискованно для здоровья.

Как фаза сна влияет на сон, выяснили ученые — новости науки

Бразильские ученые провели уникальное исследование по авторской методике графа, и выяснили, что большинство людей видят более красочные сны с быстрой фазе сна, и более скудные в медленной фазе сна

Фаза сна может оказывать колоссальное влияние не только на качество сна, но и на увиденное во сне. Исследователи из Бразилии изобрели способ объективно анализировать сновидения в быстрой и медленной фазах сна — для этого они составили граф, описывающий сны

Фаза быстрого сна (REM) это время, когда активность мозга возрастает, и возникают красочные сны, похожие на подробные фильмы. А медленный сон (Non-REM) — фаза, когда организм расслабляется и отдыхает.

Исследования ученых показывают, что те, кто просыпается во время REM, могут рассказать сюжеты своих сновидений в мельчайших подробностях, в то время как те, кто просыпается во время Non-REM, помнят меньше, а сами сны больше напоминают мысли, чем изображения.

Однако, проблема этих выводов заключается в том, что они основываются на субъективных отчетах испытуемых. В связи с этим ученые из Университета Сан-Паулу в Бразилии разработали высокоскоростной инструмент анализа, который может принимать отображать эти отчеты в объективной форме графа.

Таким образом можно учесть длину высказывания, эмоциональность и выбор лексики. По сравнению с традиционными методами, которые основываются на разборе значения слов, этот несемантический анализ графа позволил ученым сосредоточиться на характеристиках сказанного.

Используя новую методику исследователи проанализировали 133 отчета о сновидениях от 20 участников, которых будили в разных фазах сна, и составили граф слов, поместив слова в узлы графа.

Таким образом удалось подтвердить выводы предыдущих научных работ о том, что отчеты о сновидениях в фазе быстрого сна — гораздо сложнее и связаннее по сравнению со сновидениями во время медленного сна.

Напомним, ранее мы сообщали, что несмотря на то, что дневной сон является обычным явлением во всем мире и, как правило, считается здоровой привычкой, спать более часа днем может быть рискованно для здоровья.

Читайте также: Кипит наш разум возмущенный: как успокоить уставший мозг и наконец поспать

Как фаза сна влияет на сон, выяснили ученые — новости науки

Бразильские ученые провели уникальное исследование по авторской методике графа, и выяснили, что большинство людей видят более красочные сны с быстрой фазе сна, и более скудные в медленной фазе сна

Фаза сна может оказывать колоссальное влияние не только на качество сна, но и на увиденное во сне. Исследователи из Бразилии изобрели способ объективно анализировать сновидения в быстрой и медленной фазах сна — для этого они составили граф, описывающий сны

Фаза быстрого сна (REM) это время, когда активность мозга возрастает, и возникают красочные сны, похожие на подробные фильмы. А медленный сон (Non-REM) — фаза, когда организм расслабляется и отдыхает.

Исследования ученых показывают, что те, кто просыпается во время REM, могут рассказать сюжеты своих сновидений в мельчайших подробностях, в то время как те, кто просыпается во время Non-REM, помнят меньше, а сами сны больше напоминают мысли, чем изображения.

Однако, проблема этих выводов заключается в том, что они основываются на субъективных отчетах испытуемых. В связи с этим ученые из Университета Сан-Паулу в Бразилии разработали высокоскоростной инструмент анализа, который может принимать отображать эти отчеты в объективной форме графа.

Таким образом можно учесть длину высказывания, эмоциональность и выбор лексики. По сравнению с традиционными методами, которые основываются на разборе значения слов, этот несемантический анализ графа позволил ученым сосредоточиться на характеристиках сказанного.

Используя новую методику исследователи проанализировали 133 отчета о сновидениях от 20 участников, которых будили в разных фазах сна, и составили граф слов, поместив слова в узлы графа.

Таким образом удалось подтвердить выводы предыдущих научных работ о том, что отчеты о сновидениях в фазе быстрого сна — гораздо сложнее и связаннее по сравнению со сновидениями во время медленного сна.

Напомним, ранее мы сообщали, что несмотря на то, что дневной сон является обычным явлением во всем мире и, как правило, считается здоровой привычкой, спать более часа днем может быть рискованно для здоровья.

Читайте также: Кипит наш разум возмущенный: как успокоить уставший мозг и наконец поспать