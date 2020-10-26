Як фаза сну впливає на сновидіння, з’ясували вчені

Сон. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n145627-yak-faza-snu-vplyvaie-na-snovydinnya-z-yasuvaly-vcheni.html

Ракурс

Фаза сну може впливати не тільки на якість сну, а й на побачене уві сні. Дослідники з Бразилії винайшли спосіб об'єктивно аналізувати сновидіння у швидкій та повільній фазах сну — для цього вони створили граф, що описує сни.

Фаза швидкого сну (REM) цей час, коли активність мозку зростає, і виникають барвисті сни, схожі на фільми. А повільний сон (Non-REM) — фаза, коли організм розслабляється і відпочиває. Про це повідомляє «Популярная механика».

Дослідження вчених показують, що ті, хто прокидається під час REM, можуть розповісти сюжети своїх сновидінь у найдрібніших подробицях, в той час, як ті, хто прокидається під час Non-REM, пам’ятають менше, а самі сни більше нагадують думки, ніж зображення.

Однак, проблема цих висновків полягає у тому, що вони ґрунтуються на суб'єктивних звітах випробуваних. У зв’язку з цим вчені з Університету Сан-Паулу в Бразилії розробили високошвидкісний інструмент аналізу, який може приймати відбивати ці звіти в об'єктивній формі графа.

Таким чином можна врахувати довжину висловлювання, емоційність і вибір лексики. У порівнянні з традиційними методами, які ґрунтуються на аналізі значення слів, цей не семантичний аналіз графа дозволив вченим зосередитися на характеристиках сказаного.

Використовуючи нову методику дослідники проаналізували 133 звіти про сновидіння від 20 учасників, яких будили у різних фазах сну, і склали граф слів, помістивши слова у вузли графа.

Таким чином вдалося підтвердити висновки попередніх наукових робіт про те, що сновидіння у фазі швидкого сну — набагато складніші, ніж ті, що відбуваються у фазі повільного сну.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що попри те, що денний сон є звичайним явищем у всьому світі та, як правило, вважається здоровою звичкою, спати понад годину вдень може бути ризиковано для здоров’я.