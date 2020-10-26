Выйдут ли из каникул школы на Киевщине, рассказали в ОГА

Коронавирус в школах. Фото: Istock

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Коронавирус в школах активно распространяется, а подхватывают болезнь не только учителя, но и дети. В Киевской области школы, которые оказались в «красной» карантинной зоне, после осенних каникул перейдут на дистанционное обучение.

Возвращение детей на обучение будет целиком зависеть от эпидемиологической ситуации в области. Об этом заявил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин, сообщает пресс-служба столичной ОГА.

В то же время дошкольные учреждения в Киевской области продолжат свою работу в обычном режиме с соблюдением карантинных ограничений. Всего таких учреждений в области насчитывается 780, их посещают более 54 тыс. детей.

Еще 14 детских садов на Киевщине закрыли на карантин из-за многочисленных случаев коронавируса среди детей или работников учреждений.

Напомним, ранее мы сообщали, что после завершения каникул к очному обучению в школах вернутся ученики 1−4 классов. Обучение учащихся 5−11 классов будет зависеть от эпидемического уровня и будет происходить в смешанном или дистанционном форматах.