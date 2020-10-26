Чи вийдуть з канікул школи на Київщині, розповіли в ОДА

Коронавірус у школах. Фото: Istock

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Коронавірус у школах активно поширюється, а підхоплюють хворобу не лише вчителі, а й діти. У Київській області школи, які опинилися у червоній карантинній зоні, після осінніх канікул перейдуть на дистанційне навчання.

Повернення дітей на навчання буде цілком залежати від епідеміологічної ситуації в області. Про це заявив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін, повідомляє прес-служба столичної ОДА.

Натомість дошкільні заклади у Київській області продовжать свою роботу у звичайному режимі з дотриманням карантинних обмежень. Загалом таких установ в області налічується 780, їх відвідують понад 54 тис. дітей.

Ще 14 дитячих садків на Київщині закрили на карантин через численні випадки коронавірусу серед дітей або працівників закладів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що після завершення канікул до очного навчання у школах повернуться учні 1−4 класів. Навчання учнів 5−11 класів залежатиме від епідемічного рівня і відбуватиметься у змішаному або дистанційному форматах.