Володимир Зеленський. Фото: РБК Україна

https://racurs.ua/ua/n145625-zelenskogo-zasudyly-cherez-vplyv-na-vyborciv-scho-utnuv-prezydent.html

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Володимир Зеленський, президент України, міг вплинути на виборців шляхом проведення свого опитування біля виборчих дільниць під час місцевих виборів.

У Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ заявляють, що опитування «5 питань від президента» створило політичну перевагу пропрезидентській партії «Слуга народу». Про це повідомила голова бюро Iнгібйорг Сольрун Гісладоттір під час брифінгу.

За її словами, президент профінансував опитування власними силами та своєю політичною партією, а усі питання стосувалися його особистих політичних ініціатив, що і могло послугувати невиправданою перевагою на виборах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що опитування президента Зеленського матиме наслідки для країни вже найближчим часом. В «Слузі народу» розповіли, що робитимуть з відповідями громадян на питання президента.

Очільник партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що після обробки 80% анкет респонденти охоче підтримали чотири питання, крім вільної економічної зони на Донбасі (за — 46,7%, проти — 46,48%). Корнієнко запевнив, що питання скорочення кількості нардепів його партія просуватиме ще на поточній сесії Ради — до лютого 2021 року.