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Ракурс
Опитування Зеленського — в «Слузі народу» розповіли, що робитимуть з відповідями, фото — УП

Опитування Зеленського — «слуги» розповіли, що робитимуть з відповідями (ВІДЕО)

26 жов 2020, 15:19
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Опитування президента Зеленського матиме наслідки для країни вже найближчим часом. В «Слузі народу» розповіли, що робитимуть з відповідями громадян на питання президента.

Очільник партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко на брифінгу у Києві 25 жовтня заявив, що після обробки 80% анкет респонденти охоче підтримали чотири питання, крім вільної економічної зони на Донбасі (за — 46,7%, проти — 46,48%).

Корнієнко запевнив, що питання скорочення кількості нардепів його партія просуватиме ще на поточній сесії Ради — до лютого 2021 року.

За його словами, до опитування долучилася половина тих, хто прийшов на місцеві вибори, приблизно 5 млн осіб.

Відповіді на питання президента, за версією його організаторів, були такими:


В «Слузі народу» розповіли, що робитимуть з відповідями на питання Зеленського, фото — СН

Нагадаємо, що раніше Корнієнко розповів про компанію, яка втілювала задум президента, а в мережі «ОПОРА» жорстко розкритикували методику опитування.

Джерело: Ракурс


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