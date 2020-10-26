Опитування Зеленського — «слуги» розповіли, що робитимуть з відповідями (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n145614-opytuvannya-zelenskogo-slugy-rozpovily-scho-robytymut-z-vidpovidyamy-video.htmlРакурс
Опитування президента Зеленського матиме наслідки для країни вже найближчим часом. В «Слузі народу» розповіли, що робитимуть з відповідями громадян на питання президента.
Очільник партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко на брифінгу у Києві 25 жовтня заявив, що після обробки 80% анкет респонденти охоче підтримали чотири питання, крім вільної економічної зони на Донбасі (за — 46,7%, проти — 46,48%).
Корнієнко запевнив, що питання скорочення кількості нардепів його партія просуватиме ще на поточній сесії Ради — до лютого 2021 року.
За його словами, до опитування долучилася половина тих, хто прийшов на місцеві вибори, приблизно 5 млн осіб.
Відповіді на питання президента, за версією його організаторів, були такими:
Нагадаємо, що раніше Корнієнко розповів про компанію, яка втілювала задум президента, а в мережі «ОПОРА» жорстко розкритикували методику опитування.