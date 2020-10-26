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"Слуги" рассказали, что будут делать с ответами опроса Зеленского, фото — УП
Опрос Зеленского — «слуги» рассказали, что будут делать с ответами (ВИДЕО)https://racurs.ua/n145614-opros-zelenskogo-slugi-rasskazali-chto-budut-delat-s-otvetami-video.htmlРакурс
Опрос президента Зеленского повлияет на страну уже в ближайшее время. В «Слуге народа» рассказали, что будут делать с ответами граждан на вопросы президента.
Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко на брифинге в Киеве 26 октября заявил, что после обработки 80% анкет респонденты охотно поддержали четыре вопроса, кроме свободной экономической зоны на Донбассе (за — 46,7%, против — 46,48%).
Корниенко заверил, что вопрос сокращения количества нардепов его партия будет продвигать еще на текущей сессии Рады — до февраля 2021 года.
По его словам, к опросу присоединилась половина пришедших на местные выборы — примерно 5 млн человек.
Ответы на вопросы президента, по версии его организаторов, были следующими:
Напомним, что ранее Корниенко рассказал о компании, которая воплощала замысел президента, а в сети «ОПОРА» жестко раскритиковали методику опроса.
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