Опрос Зеленского провела кинокомпания «Зе медиа» — что о ней известно

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Ракурс

Опрос Владимира Зеленского провела компания «Зе медиа». Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко на брифинге в Киеве 25 октября заявил, что эта структура проводила опрос с условием отсрочки платежа.

«Зе медиа», по его словам, является структурой, с которой СН уже сотрудничала на выборах в парламент в 2019 году. Все расчеты «Слуга народа» и «Зе медиа» проведут постфактум.

Сейчас, по словам, Корниенко, исследуется «реалистичное количество волонтеров, работавших 25 октября возле избирательных участков».

Впоследствии компания предоставит нам счет за свои услуги, ожидаем, что это составит примерно 5 млн грн, — сообщил Корниенко.

Он рассказал, что за опрос Зеленского заплатят спонсоры СН — малый и средний бизнес.

Напомним, что ранее в гражданской сети «ОПОРА» жестко раскритиковали проведение опроса, заявив, что «президент отрицает науку».

Профиль деятельности компании «Зе медиа» — производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ.

Компания «Зе медиа» не слишком известна по социологическим исследованиям, но она активно сопровождала предвыборную кампанию «Слуги народа» летом 2019 года. По данным сайта ЦИК, эта фирма потратила на борды 17 млн ​​грн.

Свое название компания получила только позапрошлой весной — до апреля она называлась «Крунекс». В «Крунексе» основным видом деятельности значилась оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом. Основатель фирмы Владимир Татаренко зарегистрирован в Мариуполе на улице Зелинского.