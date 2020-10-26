Опитування Зеленського провела кінокомпанія «Зе медіа»

https://racurs.ua/ua/n145613-opytuvannya-zelenskogo-provela-kinokompaniya-ze-media-korniienko.html

Ракурс

Опитування Володимира Зеленського провела компанія «Зе медіа». Очільник партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко на брифінгу у Києві 25 жовтня заявив, що ця структура проводила опитування з умовою відстрочки платежу.

«Зе медіа», за його словами, є структурою, з якою СН вже співробітничала на виборах до парламенту у 2019 році.

Усі розрахунки «Слуга народу» і «Зе медіа» проведуть постфактум.

Наразі, за словами, Корнієнка, досліджується «реалістична кількість волонтерів, які працювали 25 жовтня біля виборчих дільниць».

Згодом компанія надасть нам рахунок за свої послуги, очікуємо, що це складе приблизно 5 млн грн., — повідомив Корнієнко.

Він розповів, що за опитування Зеленського заплатять спонсори СН — малий і середній бізнес.

Нагадаємо, що раніше в громадянській мережі «ОПОРА» жорстко розкритикували проведення опитування, заявивши, що «президент заперечує науку».

Профіль діяльності компанії «Зе медіа» — виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм.

Компанія «Зе медіа» не надто відома соціологічними дослідженнями. Але вона активно супроводжувала передвиборну кампанію «Слуги народу» влітку 2019 року. За даними сайту ЦВК, ця фірма витратила на борди 17 млн грн.

Свою назву компанія отримала тільки позаминулої весни — до квітня вона називалася «Крунекс». Тобто фірму перейменували в передвиборний період. В «Крунекса» основним видом діяльності значилася оптова торгівля твердим, рідким і газоподібним паливом.

Засновник фірми Володимир Татаренко зареєстрований в Маріуполі на вулиці Зелінського.