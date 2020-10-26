Президент вирішив заперечувати науку — в «ОПОРІ» розбили вщент опитування Зеленського, фото — 24 канал

https://racurs.ua/ua/n145602-prezydent-vyrishyv-zaperechuvaty-nauku-v-opori-rozbyly-vschent-opytuvannya-zelenskogo.html

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На місцевих виборах 2020 року президент України інтенсивно залучався до агітаційної кампанії партії «Слуга народу» і це негативно вплинуло на просування демократичних стандартів щодо розмежування державних та партійних інтересів. Так вважають в мережу «ОПОРА».

Президент вирішив заперечувати науку, коли ухвалив рішення провести нерепрезентативне опитування у день виборів, — таким є висновок громадянської мережі «ОПОРА» щодо місцевих виборів, озвучений 26 жовтня на брифінгу керівником цієї структури Ольгою Айвазовською.

Вона заявила, що правові підстави і оцінки такої активності Володимира Зеленського залишаються дискусійними, але «особливості організації, перебігу і фінансування опитування біля виборчих дільниць мають потенціал дискредитації у майбутньому інструментів народовладдя в Україні та створюють передумови для суспільно небезпечних маніпуляцій ними широким спектром політичних сил».

Айвазовська відзначила інтенсивність залучення Зеленського до виборчого процесу. Президент, на її думку, став суб'єктом процесу, хоча «мав би бути над цим процесом».

Очільник «ОПОРИ» заявила, що норми законодавства щодо організації опитування не порушуються, але його підготовка мала форми прихованої агітації. Зокрема, Айвазовська відзначила використовування слоганів і висловлювань «Слуги народу».

Це було зловживання адмінресурсом і політтехнологічним прийомом. Він, ймовірно, був ефективним з точки зору політтехнології, але спричинив шкоду іміджу президента, — заявила Айвазовська.

Вона додала, що опитування не має жодних ознак репрезентативного, хоча для громадян виглядає повноцінним опитуванням.

«ОПОРА» збирала дані про присутність інтерв’юерів в регіонах. Загалом по Україні вони перебували на 55% дільниць при похибці дослідження 4%. На заході України було покрито 38% дільниць, на півдні — 79%, 55−56% — на сході в центрі.