Президент решил отрицать науку — в «ОПОРЕ» раскритиковали опрос Зеленского, фото — 24 кканал

https://racurs.ua/n145602-prezident-reshil-otricat-nauku-v-opore-razbili-opros-zelenskogo.html

Ракурс

На местных выборах 2020 президент Украины интенсивно привлекался к агитационной кампании партии «Слуга народа» и это негативно повлияло на продвижение демократических стандартов разграничения государственных и партийных интересов. Так считают в сети «ОПОРА».

Президент решил отрицать науку, когда принял решение провести нерепрезентативный опроса в день выборов, — таков вывод гражданской сети «ОПОРА» о местных выборах, озвученный 26 октября на брифинге руководителем этой структуры Ольгой Айвазовской.

Она заявила, что правовые основания и оценки такой активности Владимира Зеленского остаются дискуссионными, но «особенности организации, течения и финансирования опроса возле избирательных участков имеют потенциал дискредитации в будущем инструментов народовластия в Украине и создают предпосылки для общественно опасных манипуляций ими широким спектром политических сил».

Айвазовская отметила интенсивность привлечения Зеленского к избирательному процессу. Президент, по ее мнению, стал субъектом процесса, хотя «должен быть над ним».

Глава «ОПОРЫ» заявила, что нормы законодательства в части организации опроса не нарушаются, но у его подготовки были формы скрытой агитации. В частности, Айвазовская отметила использование слоганов и высказываний «Слуги народа».

Это было злоупотребление админресурсом и политтехнологическим приемом. Он, вероятно, был эффективным с точки зрения политтехнологии, но нанес вред имиджу президента, — заявила Айвазовская.

Она добавила, что опрос не имеет признаков репрезентативного, хотя для граждан выглядит полноценным опросом.

«ОПОРА» собирала данные о присутствии интервьюеров в регионах. В целом по Украине они находились на 55% участков при погрешности исследования 4%. На западе Украины было покрыто 38% участков, на юге — 79%, 55−56% — на востоке в центре.