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Ракурс
Опрос Зеленского. Фото: РБК Украина

Опрос Зеленского проходит только на половине участков — ОПОРА

25 окт 2020, 16:08
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Опрос Зеленского, который проходит одновременно с местными выборами, присутствует только на половине участков. По состоянию на 15.00 интервьюеры находятся только на 55% участков.

На остальных 45% участков пройти опрос президента невозможно. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Сообщается, что погрешность национального исследования составляет 4%. Наибольшее количество участков, где можно принять участие в опросе Зеленского, расположено на юге и составляет 78,65%.


В то ж время наименьшая доля интервьюеров наблюдается на Западе — их количество равно 37,81%. В центральной и восточной части Украины доля участков с возможностью пройти опрос составляет 55,79% и 56,87% соответственно.

Напомним, ранее мы сообщали, что опрос Зеленского, который проходит параллельно с местными выборами, не ведет учет респондентов, а анкеты раздают участникам «на память». В связи с этим один человек может пройти опрос несколько раз.

Источник: Ракурс


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