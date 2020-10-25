Опрос Зеленского. Фото: РБК Украина

https://racurs.ua/n145558-opros-zelenskogo-proishodit-tolko-na-polovine-uchastkov-opora.html

Ракурс

Опрос Зеленского, который проходит одновременно с местными выборами, присутствует только на половине участков. По состоянию на 15.00 интервьюеры находятся только на 55% участков.

На остальных 45% участков пройти опрос президента невозможно. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Сообщается, что погрешность национального исследования составляет 4%. Наибольшее количество участков, где можно принять участие в опросе Зеленского, расположено на юге и составляет 78,65%.

В то ж время наименьшая доля интервьюеров наблюдается на Западе — их количество равно 37,81%. В центральной и восточной части Украины доля участков с возможностью пройти опрос составляет 55,79% и 56,87% соответственно.

Напомним, ранее мы сообщали, что опрос Зеленского, который проходит параллельно с местными выборами, не ведет учет респондентов, а анкеты раздают участникам «на память». В связи с этим один человек может пройти опрос несколько раз.