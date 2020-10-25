Местные выборы в Украине. Фото: «Ракурс»

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Ракурс

14 уголовных производств из-за нарушений в день выборов зафиксировали украинские правоохранители.

По состоянию на 12.00 в полицию поступили 1 тыс. 280 сообщений о возможных нарушениях. Больше всего сообщений зарегистрировали в Киеве (151), Киевской (132) и Донецкой (110) областях. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В 303 случаях сообщения касались нарушений ведения агитации, 50 сообщений — нарушений тайны голосования, 38 — нарушений порядка ведения реестров избирателей, 33 — попытки выноса бюллетеня с избирательного участка. Правоохранители составили 25 протоколов о совершении административных правонарушений.

В МВД сообщили, что двумя автобусами в Киев прибыли 130 жителей Житомирской области, которые были должны проголосовать за деньги. Им обещали заплатить по 1 тыс. грн за «правильный» голос.

Сообщается и о недопуске наблюдателей на участки, незаконной агитации и использовании партийной символики. Избиратели не соблюдут дистанцию на участках, не всегда члены комиссий носят маски.

Корреспондент «Ракурса» проинформировал, что в Святошинском районе Киева на избирательных участках появились листовки от экс-городского головы Леонида Черновецкого. В этих листовках есть призыв голосовать за одного из кандидатов.

В гражданской сети ОПОРА сообщили о минировании избирательного участка в поселке Тывров Винницкой области. Инцидент произошел на участке № 051046, избирателей и членов комиссии попросили покинуть помещение. На месте происшествия работают правоохранители.

Напомним, в Одесской области полицейские разоблачили попытку подкупа избирателей. На голосование за «нужного» кандидата в трех автобусах везли 52 человека. За голос избирателям платили по 400 грн.