Первые нарушения зафиксировали на местных выборах. Фото:

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Ракурс

Первые нарушения на местных выборах зафиксировали наблюдатели.

Ряд избирательных участков по всей Украине начал работу с опозданием. Например, в Донецкой области вовремя не открылись три участка, потому что члены комиссий не успели вовремя пересчитать бюллетени. А в Хмельницкой области в селе Йосиповка участок начал работу в 7.50.

В 8.00 в Киеве открылись 1 тыс.103 избирательных участка. Шесть участков в Шевченковском и Соломенском районах начали работу с опозданием, а два участка в Оболонском и Дарницком районах были закрытыми и в 8.30. Сведения о событии правоохранители внесли в журнал Единого учета заявлений и сообщений. Об этом сообщают гражданская сеть ОПОРА, движение ЧЕСТНО и МВД.

По информации правоохранителей, в Одесской области была разоблачена попытка подкупа избирателей. На голосование за «нужного» кандидата в трех автобусах везли 52 человека. За голос избирателям платили по 400 грн. Подозреваемого в подкупах уже задержали.

В Ивано-Франковской области обнаружили нехватку бюллетеней, а еще некоторые из них были испорченными, поскольку печать поставили в неправильном месте.

На Волыни на отдельных участках не хватает урн и кабинок для голосования, а в Винницкой области фиксируется нехватка урн. В Житомире на двух избирательных участках отсутствуют кабинки для голосования.

Наблюдатели сообщают, что в Харькове люди на участках не соблюдают дистанцию, а члены комиссий вообще работают без масок.

Напомним, в 8.00 25 октября в Украине начались местные выборы. В 24 областях граждане выбирают не только новых городских голов и председателей сельских и поселковых советов, но и впервые голосуют в объединенных территориальных общинах по обновленному избирательному законодательству.