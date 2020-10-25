Перші порушення зафіксували на місцевих виборах. Фото:

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Ракурс

Перші порушення на місцевих виборах зафіксували спостерігачі.

Низка виборчих дільниць по всій Україні розпочали роботу із запізненням. Наприклад, на Донеччині вчасно не відкрилися три дільниці, бо члени комісій не встигли вчасно перерахувати бюлетені. А в Хмельницькій області в селі Йосипівка дільниця розпочала роботу о 7.50.

О 8.00 у Києві відчинилися 1 тис .103 виборчі дільниці. Шість дільниць у Шевченківському та Солом’янському районах розпочали роботу із запізненням, а дві дільниці в Оболонському і Дарницькому районах були зачиненими й о 8.30. Відомості про події правоохоронці внесли до Журналів єдиного обліку заяв та повідомлень. Про це повідомляють громадянська мережа ОПОРА, рух ЧЕСНО та МВС.

За інформацією правоохоронців, в Одеській області було викрито спробу підкупу виборців. На голосування за «потрібного» кандидата у трьох автобусах везли 52 осіб. За голос виборцям платили по 400 грн. Підозрюваного у підкупів вже затримали.

В Івано-Франківській області виявили нестачу бюлетенів, а ще деякі з них були зіпсованими, оскільки печатку поставили в неправильному місці.

На Волині на окремих дільницях не вистачає скриньок і кабінок для голосування, а у Вінницькій області фіксується нестача скриньок. У Житомирі на двох виборчих дільницях відсутні кабінки для голосування.

Спостерігачі повідомляють, що у Харкові люди на дільницях не дотримуються дистанції, а члени комісій взагалі працюють без масок.

Нагадаємо, о 8.00 25 жовтня в Україні розпочалися місцеві вибори. У 24 областях громадяни обирають не лише нових міських голів та голів сільських і селищних рад, але й вперше голосують в об'єднаних територіальних громадах за оновленим виборчим законодавством.