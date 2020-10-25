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Коронавірус в Україні. Фото:

Понад 6 тис. випадків COVID-19 зафіксували в Україні за добу (ІНФОГРАФІКА)

25 жов 2020, 10:20
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Коронавірусом в Україні заразилися ще 6 тис. 88 осіб, таку кількість хворих зафіксували у суботу, 24 жовтня.

Від коронавірусу померли 102 осіб, а загальна кількість жертв COVID-19 від початку пандемії становить 6 тис. 391 особа. Побороти коронавірус за останню добу змогли 1 тис. 753 пацієнтів. У суботу медики фіксували 5 тис. 877 підозр на інфікування. Про це 25 жовтня повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

За інформацією медиків, від початку пандемії коронавірусу захворіли 343 тис. 498 українців, а видужали вже 141 тис. 508 пацієнтів. Наразі хворіють 195 тис. 599 осіб.

Найбільше випадків коронавірусу 24 жовтня фіксували у таких регіонах:

  • Харківська область — 660 нових випадків;
  • Житомирська область — 440 хворих;
  • Хмельницька область — 437 нових інфікованих;
  • Львівська область — 405 випадків;
  • Київ — 359 випадків;
  • Одеська область — 340 нових заражених.

24 жовтня найменше випадків коронавірусу виявили у Кіровоградській, Херсонській та Луганській областях — 73, 80 та 26 заражених відповідно.

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО


Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Нагадаємо, 23 жовтня коронавірус виявили у 7 тис. 14 громадян, а померли від хвороби 125 осіб. Найбільше хворих було на Харківщині, Житомирщині, Києві та Хмельниччині.

Джерело: Ракурс


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