Коронавірус в Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n145546-ponad-6-tys-vypadkiv-covid-19-zafiksuvaly-v-ukrayini-za-dobu-infografika.html

Ракурс

Коронавірусом в Україні заразилися ще 6 тис. 88 осіб, таку кількість хворих зафіксували у суботу, 24 жовтня.

Від коронавірусу померли 102 осіб, а загальна кількість жертв COVID-19 від початку пандемії становить 6 тис. 391 особа. Побороти коронавірус за останню добу змогли 1 тис. 753 пацієнтів. У суботу медики фіксували 5 тис. 877 підозр на інфікування. Про це 25 жовтня повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

За інформацією медиків, від початку пандемії коронавірусу захворіли 343 тис. 498 українців, а видужали вже 141 тис. 508 пацієнтів. Наразі хворіють 195 тис. 599 осіб.

Найбільше випадків коронавірусу 24 жовтня фіксували у таких регіонах:

Харківська область — 660 нових випадків;

Житомирська область — 440 хворих;

Хмельницька область — 437 нових інфікованих;

Львівська область — 405 випадків;

Київ — 359 випадків;

Одеська область — 340 нових заражених.

24 жовтня найменше випадків коронавірусу виявили у Кіровоградській, Херсонській та Луганській областях — 73, 80 та 26 заражених відповідно.

Нагадаємо, 23 жовтня коронавірус виявили у 7 тис. 14 громадян, а померли від хвороби 125 осіб. Найбільше хворих було на Харківщині, Житомирщині, Києві та Хмельниччині.