Более 6 тыс. случаев COVID-19 зафиксировали в Украине за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n145546-bolee-6-tys-sluchaev-covid-19-zafiksirovali-v-ukraine-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Коронавирусом в Украине заразились еще 6 тыс. 88 человек, такое количество заболевших зафиксировали в субботу, 24 октября.
От коронавируса умерли 102 человека, а общее число жертв COVID-19 с начала пандемии составляет 6 тыс. 391 человек. Побороть коронавирус за последние сутки смогли 1 тыс. 753 пациента. В субботу медики фиксировали 5 тыс. 877 подозрений на инфицирование. Об этом 25 октября сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
По информации медиков, с начала пандемии коронавирус заболели 343 тыс. 498 украинцев, а выздоровели уже 141 тыс. 508 пациентов. Сейчас болеют 195 тыс. 599 человек.
Больше всего случаев коронавируса 24 октября фиксировали в таких регионах:
- Харьковская область — 660 новых случаев;
- Житомирская область — 440 больных;
- Хмельницкая область — 437 новых инфицированных;
- Львовская область —405 случаев;
- Киев — 359 случаев;
- Одесская область — 340 новых зараженных.
24 октября меньше всего случаев коронавируса обнаружили в Кировоградской, Херсонской и Луганской областях — 73, 80 и 26 зараженных соответственно.
Напомним, 23 октября коронавирус обнаружили у 7 тыс. 14 граждан, а умерли от болезни 125 человек. Больше всего больных было на Харьковщине, Житомирщине, Киеве и Хмельницкой области.