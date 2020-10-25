Коронавирус в Украине. Фото:

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Коронавирусом в Украине заразились еще 6 тыс. 88 человек, такое количество заболевших зафиксировали в субботу, 24 октября.

От коронавируса умерли 102 человека, а общее число жертв COVID-19 с начала пандемии составляет 6 тыс. 391 человек. Побороть коронавирус за последние сутки смогли 1 тыс. 753 пациента. В субботу медики фиксировали 5 тыс. 877 подозрений на инфицирование. Об этом 25 октября сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

По информации медиков, с начала пандемии коронавирус заболели 343 тыс. 498 украинцев, а выздоровели уже 141 тыс. 508 пациентов. Сейчас болеют 195 тыс. 599 человек.

Больше всего случаев коронавируса 24 октября фиксировали в таких регионах:

Харьковская область — 660 новых случаев;

Житомирская область — 440 больных;

Хмельницкая область — 437 новых инфицированных;

Львовская область —405 случаев;

Киев — 359 случаев;

Одесская область — 340 новых зараженных.

24 октября меньше всего случаев коронавируса обнаружили в Кировоградской, Херсонской и Луганской областях — 73, 80 и 26 зараженных соответственно.

Напомним, 23 октября коронавирус обнаружили у 7 тыс. 14 граждан, а умерли от болезни 125 человек. Больше всего больных было на Харьковщине, Житомирщине, Киеве и Хмельницкой области.