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Коронавирус в Украине. Фото: Коронавирус в регионах

Коронавирус подкосил более 7 тыс. украинцев за минувшие сутки (ИНФОГРАФИКА)

24 окт 2020, 09:18
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Коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за минувшие сутки, 23 октября, вирус был обнаружен у 7 тыс. 14 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 337 тыс. 410 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 2 тыс. 177 человек, а в целом уже выздоровели 139 тыс. 755 человек. Сейчас болеют 191 тыс. 966 пациентов. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 125 человек. Общее число жертв составляет 6 тыс. 289 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 409 тыс. 402.

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБОБольше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в г. Киеве (560 человек), Харьковской области (520 больных), Житомирской области (484 инфицированных) и в Хмельницкой области (450 новых случаев). Наименьшее количество случаев COVID-19 23 октября фиксировалось в Херсонской и Кировоградской областях — 97 и 98 случаев соответственно.


Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБО
Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

  • Винницкая обл. — 9081 (+158)
  • Волынская обл. — 12009 (+217)
  • Днепропетровская обл. — 12685 (+305)
  • Донецкая обл. — 8410 (+250)
  • Житомирская обл. — 11748 (+484)
  • Закарпатская обл. — 12801 (260)
  • Запорожская обл. — 7792 (+297)
  • Ивано-Франковская обл. — 17984 (+279)
  • Кировоградская обл. — 1955 (+97)
  • м. Киев — 33695 (+560)
  • Киевская обл. — 14247 (+289)
  • Львовская обл. — 26868 (+469)
  • Луганская обл. — 3083 (+98)
  • Николаевская обл. — 6790 (+188)
  • Одесская обл. — 21491 (+363)
  • Полтавская обл. — 7694 (+162)
  • Ровенская обл. — 17257 (+272)
  • Сумская обл. — 10112 (+224)
  • Тернопольская обл. — 18849 (+236)
  • Харьковская обл. — 32112 (+520)
  • Херсонская обл. — 3061 (+110)
  • Хмельницкая обл. — 12863 (+450)
  • Черновицкая обл. — 19116 (+305)
  • Черкасская обл. — 7921 (+217)
  • Черниговская обл. — 7786 (+204).
Напомним, ранее мы сообщали, что местные выборы в Украине происходят в пик обострения пандемии коронавируса. Однако инфицирование одного из членов участковой комиссии не станет причиной прекращения голосования. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что такого человека сразу отправят на лечение, однако все остальные работники продолжат выполнять свои функции.

Источник: Ракурс


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