Коронавирус в Украине. Фото: Коронавирус в регионах

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Коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за минувшие сутки, 23 октября, вирус был обнаружен у 7 тыс. 14 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 337 тыс. 410 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 2 тыс. 177 человек, а в целом уже выздоровели 139 тыс. 755 человек. Сейчас болеют 191 тыс. 966 пациентов. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 125 человек. Общее число жертв составляет 6 тыс. 289 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 409 тыс. 402.



Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в г. Киеве (560 человек), Харьковской области (520 больных), Житомирской области (484 инфицированных) и в Хмельницкой области (450 новых случаев). Наименьшее количество случаев COVID-19 23 октября фиксировалось в Херсонской и Кировоградской областях — 97 и 98 случаев соответственно.



Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

Винницкая обл. — 9081 (+158)

Волынская обл. — 12009 (+217)

Днепропетровская обл. — 12685 (+305)

Донецкая обл. — 8410 (+250)

Житомирская обл. — 11748 (+484)

Закарпатская обл. — 12801 (260)

Запорожская обл. — 7792 (+297)

Ивано-Франковская обл. — 17984 (+279)

Кировоградская обл. — 1955 (+97)

м. Киев — 33695 (+560)

Киевская обл. — 14247 (+289)

Львовская обл. — 26868 (+469)

Луганская обл. — 3083 (+98)

Николаевская обл. — 6790 (+188)

Одесская обл. — 21491 (+363)

Полтавская обл. — 7694 (+162)

Ровенская обл. — 17257 (+272)

Сумская обл. — 10112 (+224)

Тернопольская обл. — 18849 (+236)

Харьковская обл. — 32112 (+520)

Херсонская обл. — 3061 (+110)

Хмельницкая обл. — 12863 (+450)

Черновицкая обл. — 19116 (+305)

Черкасская обл. — 7921 (+217)

Черниговская обл. — 7786 (+204).