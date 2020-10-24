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Коронавірус в Україні. Фото: Коронавірус у регіонах

Коронавірус підкосив понад 7 тис. українців за минулу добу (ІНФОГРАФІКА)

24 жов 2020, 09:18
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Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися з шаленою швидкістю. Так, за минулу добу, 23 жовтня, вірус виявили у 7 тис. 14 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 337 тис. 410 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 2 тис. 177 людей, а в цілому вже одужали 139 тис. 755 осіб. Зараз хворіють 191 тис. 966 пацієнтів. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 125 осіб. Загальна кількість жертв становить 6 тис. 289 людей. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 409 тис. 402.

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО


Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у м. Києві (560 осіб), Харківській області (520 хворих), Житомирській області (484 інфікованих) та у Хмельницькій області (450 нових випадків). Найменша кількість випадків COVID-19 23 жовтня фіксувалася у Херсонській та Кіровоградській областях — 97 та 98 випадків відповідно.

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО

Динаміка розповсюдження коронавірусу у регіонах така:

  • Вінницька обл. — 9081 (+158);
  • Волинська обл. — 12009 (+217);
  • Дніпропетровська обл. — 12685 (+305);
  • Донецька обл. — 8410 (+250);
  • Житомирська обл. — 11748 (+484);
  • Закарпатська обл. — 12801 (+260);
  • Запорізька обл. — 7792 (+297);
  • Івано-Франківська обл. — 17984 (+279);
  • Кіровоградська обл. — 1955 (+97);
  • м. Київ — 33695 (+560);
  • Київська обл. — 14247 (+289);
  • Львівська обл. — 26868 (+469);
  • Луганська обл. — 3083 (+98);
  • Миколаївська обл. — 6790 (+188);
  • Одеська обл. — 21491 (+363);
  • Полтавська обл. — 7694 (+162);
  • Рівненська обл. — 17257 (+272);
  • Сумська обл. — 10112 (+224);
  • Тернопільська обл. — 18849 (+236);
  • Харківська обл. — 32112 (+520);
  • Херсонська обл. — 3061 (+110);
  • Хмельницька обл. — 12863 (+450);
  • Чернівецька обл. — 19116 (+305);
  • Черкаська обл. — 7921 (+217);
  • Чернігівська обл. — 7786 (+204).
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що місцеві вибори в Україні відбуваються у пік загострення пандемії коронавірусу. Навіть інфікування одного з членів дільничної комісії не стане причиною припинення голосування. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що таку людину відразу відправлять на лікування, однак всі інші працівники продовжать виконувати свої функції.

Джерело: Ракурс


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