Коронавірус підкосив понад 7 тис. українців за минулу добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n145512-koronavirus-pidkosyv-ponad-7-tys-ukrayinciv-za-mynulu-dobu-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися з шаленою швидкістю. Так, за минулу добу, 23 жовтня, вірус виявили у 7 тис. 14 громадян.
Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 337 тис. 410 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 2 тис. 177 людей, а в цілому вже одужали 139 тис. 755 осіб. Зараз хворіють 191 тис. 966 пацієнтів. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.
Померли від хвороби 125 осіб. Загальна кількість жертв становить 6 тис. 289 людей. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 409 тис. 402.
Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у м. Києві (560 осіб), Харківській області (520 хворих), Житомирській області (484 інфікованих) та у Хмельницькій області (450 нових
випадків). Найменша кількість випадків COVID-19 23 жовтня фіксувалася у Херсонській та Кіровоградській областях — 97 та 98 випадків відповідно.
Динаміка розповсюдження коронавірусу у регіонах така:
- Вінницька обл. — 9081 (+158);
- Волинська обл. — 12009 (+217);
- Дніпропетровська обл. — 12685 (+305);
- Донецька обл. — 8410 (+250);
- Житомирська обл. — 11748 (+484);
- Закарпатська обл. — 12801 (+260);
- Запорізька обл. — 7792 (+297);
- Івано-Франківська обл. — 17984 (+279);
- Кіровоградська обл. — 1955 (+97);
- м. Київ — 33695 (+560);
- Київська обл. — 14247 (+289);
- Львівська обл. — 26868 (+469);
- Луганська обл. — 3083 (+98);
- Миколаївська обл. — 6790 (+188);
- Одеська обл. — 21491 (+363);
- Полтавська обл. — 7694 (+162);
- Рівненська обл. — 17257 (+272);
- Сумська обл. — 10112 (+224);
- Тернопільська обл. — 18849 (+236);
- Харківська обл. — 32112 (+520);
- Херсонська обл. — 3061 (+110);
- Хмельницька обл. — 12863 (+450);
- Чернівецька обл. — 19116 (+305);
- Черкаська обл. — 7921 (+217);
- Чернігівська обл. — 7786 (+204).