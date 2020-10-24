Коронавірус в Україні. Фото: Коронавірус у регіонах

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Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися з шаленою швидкістю. Так, за минулу добу, 23 жовтня, вірус виявили у 7 тис. 14 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 337 тис. 410 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 2 тис. 177 людей, а в цілому вже одужали 139 тис. 755 осіб. Зараз хворіють 191 тис. 966 пацієнтів. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 125 осіб. Загальна кількість жертв становить 6 тис. 289 людей. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 409 тис. 402.





Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у м. Києві (560 осіб), Харківській області (520 хворих), Житомирській області (484 інфікованих) та у Хмельницькій області (450 нових випадків). Найменша кількість випадків COVID-19 23 жовтня фіксувалася у Херсонській та Кіровоградській областях — 97 та 98 випадків відповідно.







Динаміка розповсюдження коронавірусу у регіонах така:

Вінницька обл. — 9081 (+158);

Волинська обл. — 12009 (+217);

Дніпропетровська обл. — 12685 (+305);

Донецька обл. — 8410 (+250);

Житомирська обл. — 11748 (+484);

Закарпатська обл. — 12801 (+260);

Запорізька обл. — 7792 (+297);

Івано-Франківська обл. — 17984 (+279);

Кіровоградська обл. — 1955 (+97);

м. Київ — 33695 (+560);

Київська обл. — 14247 (+289);

Львівська обл. — 26868 (+469);

Луганська обл. — 3083 (+98);

Миколаївська обл. — 6790 (+188);

Одеська обл. — 21491 (+363);

Полтавська обл. — 7694 (+162);

Рівненська обл. — 17257 (+272);

Сумська обл. — 10112 (+224);

Тернопільська обл. — 18849 (+236);

Харківська обл. — 32112 (+520);

Херсонська обл. — 3061 (+110);

Хмельницька обл. — 12863 (+450);

Чернівецька обл. — 19116 (+305);

Черкаська обл. — 7921 (+217);

Чернігівська обл. — 7786 (+204).